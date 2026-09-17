Баклажаны на гриле с чесноком и пармезаном: рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Баклажаны на гриле — классика осенних пикников и уютных садовых вечеринок. Ароматный чеснок, сушеный орегано и золотистая корочка из пармезана превращают обычные овощные ломтики в изысканную закуску в итальянском стиле.
Ингредиенты:
- Средние баклажаны — 2 шт.
- Оливковое масло — 4 ст. л.
- Тертый пармезан — 2 ст. л.
- Сушеный чеснок — 1 ч. л.
- Сушеный орегано — 1 ч. л.
- Черный свежемолотый перец — ½ ч. л.
- Соль — по вкусу (плюс 1 ст. л. для подготовки)
Процесс приготовления:
- Вымойте баклажаны и нарежьте их аккуратными кружочками толщиной около 6 мм.
- Разложите ломтики на бумажных полотенцах и щедро присыпьте солью. Оставьте на 15 минут — это поможет убрать возможную горечь и сделать текстуру овощей более плотной.
- Тщательно промокните выступивший сок сухими салфетками.
- В отдельной емкости соедините оливковое масло, пармезан, сушеный чеснок, орегано, перец и щепотку соли. Хорошо перемешайте.
- Равномерно смажьте пряно-сырной смесью каждый кружочек баклажана с обеих сторон.
- Выложите овощи на решетку гриля или мангала. Запекайте на среднем огне примерно по 5–6 минут с каждой стороны до появления красивых полосок и румяной сырной корочки.