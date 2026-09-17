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Баклажаны на гриле с чесноком и пармезаном: рецепт

Автор: Мельник Анна
Баклажаны на гриле с чесноком и пармезаном: рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Баклажаны на гриле — классика осенних пикников и уютных садовых вечеринок. Ароматный чеснок, сушеный орегано и золотистая корочка из пармезана превращают обычные овощные ломтики в изысканную закуску в итальянском стиле. 

Ингредиенты:

  • Средние баклажаны — 2 шт.
  • Оливковое масло — 4 ст. л.
  • Тертый пармезан — 2 ст. л.
  • Сушеный чеснок — 1 ч. л.
  • Сушеный орегано — 1 ч. л.
  • Черный свежемолотый перец — ½ ч. л.
  • Соль — по вкусу (плюс 1 ст. л. для подготовки)

Процесс приготовления:

  1. Вымойте баклажаны и нарежьте их аккуратными кружочками толщиной около 6 мм.
  2. Разложите ломтики на бумажных полотенцах и щедро присыпьте солью. Оставьте на 15 минут — это поможет убрать возможную горечь и сделать текстуру овощей более плотной.
  3. Тщательно промокните выступивший сок сухими салфетками.
  4. В отдельной емкости соедините оливковое масло, пармезан, сушеный чеснок, орегано, перец и щепотку соли. Хорошо перемешайте.
  5. Равномерно смажьте пряно-сырной смесью каждый кружочек баклажана с обеих сторон.
  6. Выложите овощи на решетку гриля или мангала. Запекайте на среднем огне примерно по 5–6 минут с каждой стороны до появления красивых полосок и румяной сырной корочки.
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Теги:
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