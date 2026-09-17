Баклажаны на гриле с чесноком и пармезаном: рецепт

Автор: Мельник Анна

Баклажаны на гриле — классика осенних пикников и уютных садовых вечеринок. Ароматный чеснок, сушеный орегано и золотистая корочка из пармезана превращают обычные овощные ломтики в изысканную закуску в итальянском стиле.

Ингредиенты:

Средние баклажаны — 2 шт.

Оливковое масло — 4 ст. л.

Тертый пармезан — 2 ст. л.

Сушеный чеснок — 1 ч. л.

Сушеный орегано — 1 ч. л.

Черный свежемолотый перец — ½ ч. л.

Соль — по вкусу (плюс 1 ст. л. для подготовки)

Процесс приготовления: