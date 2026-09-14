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Нежный творожно-сливовый пирог: пошаговый рецепт

Автор: Мельник Анна
Нежный творожно-сливовый пирог: пошаговый рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Осенняя выпечка — это отдельный вид медитации. Когда за окном прохладно, а дом наполняется ароматом запеченных слив и нежного творожного теста, уют выходит на максимум.

Ингредиенты:

  • Творог (лучше 5–9% жирности) — 300 г
  • Сливы (плотные) — 500 г
  • Куриные яйца — 3 шт.
  • Сахар — 120 г
  • Пшеничная мука — 120 г
  • Оливковое или другое растительное масло — 2 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сливочное масло — 1 ч. л. (для смазывания)
  • Панировочные сухари — 1 ст. л. (для формы)

Процесс приготовления:

  1. В глубокой мишке соедините яйца с сахаром. Взбейте миксером на высокой скорости до образования светлой, плотной кремовой пены.
  2. В яйца выложите творог и еще раз хорошо проработайте массу миксером до однородности. Влейте оливковое масло и аккуратно перемешайте лопаткой.
  3. Просейте муку вместе с разрыхлителем. Частями всыпьте сухую смесь к творожной массе и вымесите гладкое, довольно густое тесто.
  4. Смажьте жаропрочную форму сливочным маслом и равномерно присыпьте панировочными сухарями (это создаст аппетитную корочку и не даст пирогу пристать к дну).
  5. Переложите тесто в форму, разровняйте поверхность. Сливы промойте, разделите на половинки, удалите косточки и выложите поверх теста срезом вниз, слегка утопив их.
  6. Выпекайте при 170 °C около 30–35 минут до красивого золотистого цвета. Перед подачей дайте пирогу немного остыть.
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Теги:
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