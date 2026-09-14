Нежный творожно-сливовый пирог: пошаговый рецепт

Автор: Мельник Анна

Осенняя выпечка — это отдельный вид медитации. Когда за окном прохладно, а дом наполняется ароматом запеченных слив и нежного творожного теста, уют выходит на максимум.

Ингредиенты:

Творог (лучше 5–9% жирности) — 300 г

Сливы (плотные) — 500 г

Куриные яйца — 3 шт.

Сахар — 120 г

Пшеничная мука — 120 г

Оливковое или другое растительное масло — 2 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сливочное масло — 1 ч. л. (для смазывания)

Панировочные сухари — 1 ст. л. (для формы)

Процесс приготовления: