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Джем из айвы с лимоном: главный осенний рецепт в баночке

Как приготовить айвовый джем

Автор: Мельник Анна
Джем из айвы с лимоном: главный осенний рецепт в баночке
Джем из айвы с лимоном. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Айва — главный терпкий символ осеннего сезона, который в сыром виде далек от идеала, но после варки превращается в истинный гастрономический шедевр. Этот янтарный джем с легкой цитрусовой кислинкой имеет густую, практически желеобразную текстуру и роскошный аромат. Он станет главным секретом для теплых уютных чаепитий и идеальным дополнением к сырной тарелке.

Ингредиенты:

  • Айва (в уже очищенном от сердцевин виде) — 1 кг
  • Сахар — 1 кг
  • Вода — 200 мл
  • Лимон — ½ шт.

Процесс приготовления:

  1. Извлеките из плодов жесткие сердцевины и семечки. Кожицу снимать не нужно — именно в ней содержится максимум природного пектина для густоты. Нарежьте айву аккуратными небольшими ломтиками.
  2. Переложите нарезку в сотейник или кастрюлю, влейте воду и отправьте на огонь. После закипания поварите фрукты 15–20 минут, пока кусочки не станут абсолютно мягкими.
  3. Снимите кастрюлю с плиты и пюрируйте разваренную айву погружным блендером или обычной толкушкой до гладкой консистенции.
  4. Влейте свежевыжатый сок половины лимона и всыпь сахар. Тщательно вымешайте массу до однородности.
  5. Верните сотейник на плиту, снова дайте массе закипеть и томите джем на умеренном огне около 30 минут, регулярно помешивая лопаткой, чтобы он не подгорел.
  6. Горячий джем разлейте по предварительно стерилизованным банкам и герметично закрутите крышками. Переверните емкости дном вверх, укутайте теплым пледом до полного остывания и отправьте на хранение в прохладное место.
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Теги:
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