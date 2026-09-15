Джем из айвы с лимоном: главный осенний рецепт в баночке
Как приготовить айвовый джем
Джем из айвы с лимоном. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Айва — главный терпкий символ осеннего сезона, который в сыром виде далек от идеала, но после варки превращается в истинный гастрономический шедевр. Этот янтарный джем с легкой цитрусовой кислинкой имеет густую, практически желеобразную текстуру и роскошный аромат. Он станет главным секретом для теплых уютных чаепитий и идеальным дополнением к сырной тарелке.
Ингредиенты:
- Айва (в уже очищенном от сердцевин виде) — 1 кг
- Сахар — 1 кг
- Вода — 200 мл
- Лимон — ½ шт.
Процесс приготовления:
- Извлеките из плодов жесткие сердцевины и семечки. Кожицу снимать не нужно — именно в ней содержится максимум природного пектина для густоты. Нарежьте айву аккуратными небольшими ломтиками.
- Переложите нарезку в сотейник или кастрюлю, влейте воду и отправьте на огонь. После закипания поварите фрукты 15–20 минут, пока кусочки не станут абсолютно мягкими.
- Снимите кастрюлю с плиты и пюрируйте разваренную айву погружным блендером или обычной толкушкой до гладкой консистенции.
- Влейте свежевыжатый сок половины лимона и всыпь сахар. Тщательно вымешайте массу до однородности.
- Верните сотейник на плиту, снова дайте массе закипеть и томите джем на умеренном огне около 30 минут, регулярно помешивая лопаткой, чтобы он не подгорел.
- Горячий джем разлейте по предварительно стерилизованным банкам и герметично закрутите крышками. Переверните емкости дном вверх, укутайте теплым пледом до полного остывания и отправьте на хранение в прохладное место.