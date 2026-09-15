Джем из айвы с лимоном: главный осенний рецепт в баночке

Как приготовить айвовый джем

Автор: Мельник Анна

Айва — главный терпкий символ осеннего сезона, который в сыром виде далек от идеала, но после варки превращается в истинный гастрономический шедевр. Этот янтарный джем с легкой цитрусовой кислинкой имеет густую, практически желеобразную текстуру и роскошный аромат. Он станет главным секретом для теплых уютных чаепитий и идеальным дополнением к сырной тарелке.

Ингредиенты:

Айва (в уже очищенном от сердцевин виде) — 1 кг

Сахар — 1 кг

Вода — 200 мл

Лимон — ½ шт.

Процесс приготовления: