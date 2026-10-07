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Нежный крем-суп из шампиньонов: рецепт

Как приготовить крем-суп из шампиньонов

Автор: Мельник Анна
Нежный крем-суп из шампиньонов: рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Когда хочется чего-то невероятно нежного, сытного и согревающего, этот грибной крем-суп станет идеальным решением.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны — 300 г
  • Сливочное масло — 115 г
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Пшеничная мука — 60 г
  • Молоко — 800 мл
  • Говяжий или овощной бульон — 80 мл
  • Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  1. Мелко нашинкуйте шампиньоны. В сотейнике или кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло и выложите грибную нарезку.
  2. Влейте соевый соус, тщательно перемешайте и тушите грибы на среднем огне в течение 3–4 минут.
  3. Всыпьте муку и сразу перемешайте, чтобы не образовались комочки. Не переставая помешивать, тонкой струйкой влейте молоко, а затем добавьте бульон.
  4. Посолите и поперчите по вкусу. Варите суп на медленном огне, постоянно помешивая, до получения приятной густой и шелковистой текстуры.
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Теги:
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