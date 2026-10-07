Нежный крем-суп из шампиньонов: рецепт
Как приготовить крем-суп из шампиньонов
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Когда хочется чего-то невероятно нежного, сытного и согревающего, этот грибной крем-суп станет идеальным решением.
Ингредиенты:
- Шампиньоны — 300 г
- Сливочное масло — 115 г
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Пшеничная мука — 60 г
- Молоко — 800 мл
- Говяжий или овощной бульон — 80 мл
- Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Мелко нашинкуйте шампиньоны. В сотейнике или кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло и выложите грибную нарезку.
- Влейте соевый соус, тщательно перемешайте и тушите грибы на среднем огне в течение 3–4 минут.
- Всыпьте муку и сразу перемешайте, чтобы не образовались комочки. Не переставая помешивать, тонкой струйкой влейте молоко, а затем добавьте бульон.
- Посолите и поперчите по вкусу. Варите суп на медленном огне, постоянно помешивая, до получения приятной густой и шелковистой текстуры.