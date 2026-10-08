Внучки Элвиса Пресли предстали на редком совместном фото

Внучки Элвиса Пресли отпраздновали 18-летие: их бабушка Присцилла показала редкое фото близняшек.

Младшие внучки звезды рок-н-ролла Элвиса Пресли, близнецы Харпер и Финли Локвуд, отпраздновали 18-летие. По случаю дня рождения их бабушка, 81-летняя Присцилла Пресли, опубликовала в инстаграме редкую совместную фотографию барышень.

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Присцилла лаконично поприветствовала внучек с днем рождения. Подписчики приобщились к пожеланиям, а также начали обсуждать, на кого из известных родственников похожи именинницы.

Часть поклонников увидела больше всего общих черт с легендарным дедушкой в Финли, у которой светлые волосы. Зато в Харпер комментаторы заметили черты ее матери Лизы Мари и бабушки Присциллы. Некоторые пользователи также предположили, что Элвис был бы в восторге от своих внучек.

instagram priscillapresley

Харпер и Финли – дочери Лизы Мари Пресли и музыканта Майкла Локвуда. Лиза Мари, единственная дочь Элвиса и Присциллы, скончалась в январе 2023 года в возрасте 54 лет. Причиной смерти стали осложнения после операции по уменьшению желудка. За несколько лет до этого ее сын Бенджамин покончил с собой в возрасте 27 лет.

instagram priscillapresley

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Кроме младших внучек, у Присциллы есть старшая – 37-летняя актриса Райли Кио, дочь Лизы Мари от первого брака с музыкантом Дэнни Кио.