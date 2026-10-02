Какой церковный праздник 3 октября и что нельзя делать
Церковь почитает преподобного Иоанна Хозевита и святого Дионисия Ареопагита.
В субботу, 3 октября, православные христиане чтят память преподобного Иоанна Хозевита и святого Дионисия Ареопагита. Их вспоминают 3 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 16 октября.
С днем ангела поздравляют носителей имен: Денис, Иван, Мария, Павел, Петр.
Какой церковный праздник 3 октября
Дионисий - ученик апостола Павла и первый епископ своего города. В 95 году папа Климент отправил святого в Галлию проповедовать христианство. В 96 году Дионисия убили язычники. Считается, что святой - автор нескольких произведений под названием "Ареопагитики". Они оказали большое влияние на развитие христианской философии.
Иоанн родом из Египта, города Фивы. Преподобный подвизался в Фиваидсской пустыне, о чем вскоре узнал император Юстиниан и сделал Иоанна епископом Кесарии. Однако назначение было против воли святого, поэтому он отправился обратно в пустыню. Иоанн известен многими чудотворениями, отошел к Богу примерно в 536 году.
Традиции и обычаи 3 октября
На Дениса Позимнего стоит запомнить сон, который окажется вещим. Люди верили, что в этот день по земле ходят злые духи, которые вызывают болезни.
В этот день стоит подавать милостыню и помогать людям, которым нужна финансовая помощь.
- Если первый снег - к морозной зиме.
- Если вороны купаются в лужах - ждать беды.
- Если домашний скот беспокойный - к беде.
Что нельзя делать 3 октября
- Нельзя совершать крупные покупки и попросту тратить деньги.
- Не стоит тяжело физически трудиться.
- Не нужно курить и пить алкоголь.
- Не следует заниматься ремонтом или переездом.