Какой церковный праздник 3 октября и что нельзя делать

Церковь почитает преподобного Иоанна Хозевита и святого Дионисия Ареопагита.

Автор: Мельник Анна

В субботу, 3 октября, православные христиане чтят память преподобного Иоанна Хозевита и святого Дионисия Ареопагита. Их вспоминают 3 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 16 октября.

С днем ангела поздравляют носителей имен: Денис, Иван, Мария, Павел, Петр.

Какой церковный праздник 3 октября

Дионисий - ученик апостола Павла и первый епископ своего города. В 95 году папа Климент отправил святого в Галлию проповедовать христианство. В 96 году Дионисия убили язычники. Считается, что святой - автор нескольких произведений под названием "Ареопагитики". Они оказали большое влияние на развитие христианской философии.

Иоанн родом из Египта, города Фивы. Преподобный подвизался в Фиваидсской пустыне, о чем вскоре узнал император Юстиниан и сделал Иоанна епископом Кесарии. Однако назначение было против воли святого, поэтому он отправился обратно в пустыню. Иоанн известен многими чудотворениями, отошел к Богу примерно в 536 году.

Традиции и обычаи 3 октября

На Дениса Позимнего стоит запомнить сон, который окажется вещим. Люди верили, что в этот день по земле ходят злые духи, которые вызывают болезни.

В этот день стоит подавать милостыню и помогать людям, которым нужна финансовая помощь.

Если первый снег - к морозной зиме.

Если вороны купаются в лужах - ждать беды.

Если домашний скот беспокойный - к беде.

Что нельзя делать 3 октября