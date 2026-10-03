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Какой церковный праздник 4 октября и что нельзя делать

Церковь почитает свя­щен­но­му­че­ников Иеро­фея и Петра Капитолийского.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 4 октября и что нельзя делать
Какой церковный праздник 4 октября и что нельзя делать
открытые источники

В воскресенье, 4 октября, православные христиане чтят память свя­щен­но­му­че­ников Иеро­фея и Петра Капитолийского. В народном календаре — День Ерофея. Их почитают 4 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 17 октября. 4 октября в Украине празднуют День учителя.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Аммоний, Анисим, Варсонофий, Вероника, Виринея, Владимир, Гай, Гурий, Домнина, Евсевий, Ерофей, Иона, Каллисфения, Наполеон, Нектарий, Павел, Петр, Просдока, Степан, Фауст, Элладий.

Какой церковный праздник 4 октября

Петр был епископом в Капитолии, пострадал от язычников в III или IV веке. Святой обратил в христианство супругу и внуков. Сын императора устроил гонения на христиан, и когда поймал Петра, то отвел его к отцу. Мученику отсекли конечности, вырвали язык и выкололи глаза, а после - сожгли.

Святой Петр.
Святой Петр.
azbyka.ru

Иерофей был обращен в христианство благодаря апостолу Павлу. Апостол посвятил члена афинского ареопага в сан епископа. По преданию, Иерофей присутствовал при погребении Девы Марии. Святой погиб от рук язычников.

Свя­щен­но­му­че­ник Иеро­фей, епи­скоп Афин­ский.
Свя­щен­но­му­че­ник Иеро­фей, епи­скоп Афин­ский.
azbyka.ru

Традиции и обычаи 4 октября

В народе считали, что на Ерофея леший в последний раз перед зимой ходит по лесу и пугает: смеется, хлопает в ладоши, плачет и вздыхает. Однако с пением петухов он проваливается под землю и до наступления весны.

Молодые люди собирались на вечерки.

  • Если заря красного оттенка - к ветрам.
  • С Ерофея зима шубу надевает.
  • Если конь храпит – ждите непогоду, фыркает – тепло

Что нельзя делать 4 октября

  • Не стоит лениться.
  • Не следует посещать людные и шумные места.
  • Верить незнакомым людям и пускать их в дом - можно стать жертвой мошенников
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Теги:
традиции, что нельзя делать, какой праздник сегодня, церковный праздник, какой церковный праздник сегодня

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