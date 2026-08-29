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Какие сериалы сняты по книжным сагам – ТОП-7

Игра престолов, Ведьмак, Властелин колец, Рассказ служанки и другие многосерийники обязаны своим появлением сериям непериодических печатных изданий.

Автор: Дмитрий Сыч
Какие сериалы сняты по книжным сагам – ТОП-7
Ведьмак, Игра престолов и Рассказ служанки
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Увлекательные сериалы часто побуждают зрителей заглянуть в поисковик за подробностями об их создателях. Чаще всего, вероятно, в сети ищут информацию об актерах понравившегося многосерийника. Затем – о прочих причастных к его созданию. Одни зрители интересуются режиссером, другие – исполнителями саундтреков. Жаждущие углубиться еще больше узнают об авторе сценария. И, бывает, с удивлением выясняют, что излюбленный сериал снят по серии книг.

В этой подборке предлагаем обратить внимание на печатные источники, благодаря которым появился ряд популярнейших представителей малого экрана.

Игра престолов/Game of Thrones

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Снят по серии романов "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Р. Р. Мартина. Сериал повествует о борьбе за Железный трон в вымышленном мире Вестероса. Он известен своими сложными сюжетными линиями, множеством персонажей и неожиданными поворотами. Проект завоевал ряд наград и стал культурным феноменом.

Ведьмак/The Witcher

Обязан своим появлением циклу романов Анджея Сапковского о Геральте из Ривии. Это история охотника на чудовищ, который путешествует по миру, выполняя задания и сталкиваясь с моральными дилеммами. Сериал сочетает элементы фэнтези, приключений и драмы, привлекает внимание зрителей необычной атмосферой и глубокими персонажами.

Властелин колец: Кольца власти/The Lord of the Rings: The Rings of Power

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Вдохновлен произведениями Дж. Р. Р. Толкина, особенно его "Сильмариллионом" и другими работами, описывающими Вторую эпоху Средиземья. Сериал исследует события, предшествовавшие оригинальной трилогии, включая создание Кольца Всевластия и восхождение Саурона.

Тень и кость/Shadow and Bone

В основе сериала лежит цикл романов Ли Бардуго "Гриша" и "Шестерка воронов". Сюжет разворачивается в вымышленном мире, вдохновлённом царской Россией, и повествует о молодой девушке, обладающей необычными магическими способностями. Она оказывается в центре борьбы за власть и пытается понять свою роль в этом мире.

Темные начала/His Dark Materials

Отправной точкой для экранизации стала трилогия Филипа Пулмана. Сериал рассказывает о приключениях Лиры Белаквы, которая живет в альтернативной вселенной, где магия и наука тесно переплетены. Она отправляется в опасное путешествие, чтобы раскрыть правду о своей судьбе и природе вселенной.

Американские боги/American Gods

Основан на романе Нила Геймана. Сюжет следует за Тенью Муном, который после выхода из тюрьмы попадает в мир, где старые и новые боги сражаются за своё выживание. Сериал исследует темы веры, идентичности и силы мифов.

Рассказ служанки/The Handmaid's Tale

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Основой послужил роман Маргарет Этвуд. Действие разворачивается в антиутопическом будущем, где женщины потеряли свои права и стали собственностью государства. Сериал рассказывает историю Оффред, служанки, которая пытается выжить и сопротивляться в этом жестоком мире.

Ранее сообщалось об отменных спортивных фильмах к Олимпийским играм 2024.

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Теги:
сериалы, Игра престолов, книги, лучшие сериалы, Американские боги, Рассказ служанки, Ведьмак, Что посмотреть, сериал Властелин Колец, Темные начала, тень и кость

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