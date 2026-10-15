Автор: Сайко Леся

Осенний согревающий тренд: готовим тыквенный латте лучше, чем в кофейне, AI

Осень — идеальное время для уютных напитков, и главный символ этого сезона — пряный тыквенный латте (Pumpkin Spice Latte). Его нежная текстура, согревающий аромат корицы, мускатного ореха и натуральной тыквы создают ту самую неповторимую атмосферу тепла и уюта.

Чтобы насладиться любимым напитком, вовсе не обязательно идти в кофейню. Приготовить насыщенный и ароматный тыквенный латте легко прямо у себя на кухне.

Ингредиенты

Для приготовления одной большой порции вам понадобятся:

Для тыквенно-пряной основы:

Тыквенное пюре — 2 ст. л. (запеченная или отваренная тыква, взбитая блендером)

— 2 ст. л. (запеченная или отваренная тыква, взбитая блендером) Молоко — 200–250 мл (подойдет как коровье, так и растительное: овсяное, миндальное или кокосовое)

— 200–250 мл (подойдет как коровье, так и растительное: овсяное, миндальное или кокосовое) Сахар или мед — 1–2 ч. л. (по вкусу)

— 1–2 ч. л. (по вкусу) Экстракт ванили — 0.5 ч. л.

Смесь специй (Pumpkin Spice):

Молотая корица — 0.5 ч. л.

— 0.5 ч. л. Молотый имбирь — 1/4 ч. л.

— 1/4 ч. л. Молотый мускатный орех — 1/8 ч. л.

— 1/8 ч. л. Молотая гвоздика — щепотка

Кофейная база:

Эспрессо — 1–2 порции (или 80–100 мл крепкого кофе, сваренного в турке/френч-прессе)

Для подачи (по желанию):

Взбитые сливки

Щепотка корицы для украшения

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Готовим тыквенно-молочную смесь

В небольшой сотейник выложите тыквенное пюре, добавьте сахар (или мед) и смесь специй. Поставьте сотейник на средний огонь и прогревайте массу около 1–2 минут, постоянно помешивая. Это поможет специям и тыкве раскрыть свой аромат.

Шаг 2. Добавляем молоко

Влейте в сотейник молоко и добавьте ванильный экстракт. Хорошо перемешайте венчиком, чтобы пюре полностью растворилось в молоке. Прогрейте смесь до hot-состояния (около 60–70°C), но не доводите до кипения.

Шаг 3. Взбиваем пенку

Снимите сотейник с огня. Если хотите получить воздушную молочную пенку:

Взбейте смесь капучинатором,

Или перелейте в френч-пресс и активно поработайте поршнем 10–15 секунд,

Или взбейте погружным блендером.

Шаг 4. Собираем латте

Сварите порцию горячего эспрессо или крепкого кофе. Влейте кофе в высокий прозрачный стакан или большую любимую кружку. Аккуратно тонкой струйкой влейте теплое тыквенное молоко с пенкой.

Шаг 5. Украшение и подача

Украсьте напиток шапкой из взбитых сливок и слегка присыпьте молотой корицей или щепоткой мускатного ореха.

Секреты идеального тыквенного латте

Идеальная тыква: Лучше всего использовать сладкие сорта тыквы (например, «Мускатную»). Запекайте ее в духовке до мягкости — так в пюре останется меньше лишней влаги, а вкус будет более насыщенным.

Лучше всего использовать сладкие сорта тыквы (например, «Мускатную»). Запекайте ее в духовке до мягкости — так в пюре останется меньше лишней влаги, а вкус будет более насыщенным. Растительные альтернативы: Овсяное молоко (особенно линейки Barista) дает потрясающую сливочную текстуру и естественную сладость, которая идеально сочетается со специями.

Овсяное молоко (особенно линейки Barista) дает потрясающую сливочную текстуру и естественную сладость, которая идеально сочетается со специями. Регулируйте сладость: В качестве подсластителя отлично подойдет кленовый сироп или тростниковый сахар — они добавят легкие карамельные нотки.

Совет: Готовое тыквенное пюре со специями можно сделать заранее и хранить в холодильнике 2–3 дня. Тогда приготовление утреннего латте займет у вас буквально 3 минуты!