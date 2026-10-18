Фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом, которые сделали его легендой боевиков

Кровавый спорт, Универсальный солдат, Неудержимые 2 и другие – это киноленты, в которых Жан-Клод Ван Дамм показал разные грани своего актерского таланта.

Жан-Клод Ван Дамм за свою кинокарьеру снялся в более чем полсотни фильмов

Жан-Клод Ван Дамм – актер, ставший в 1980-х – 1990-х символом жанра боевика. Именно в этот период зрителям достались самые известные фильмы с кинозвездой. Его имя ассоциируется с зрелищными поединками, безупречной физической формой и оригинальным стилем.

Жан-Клод строил свою карьеру постепенно, от каскадера до мировой звезды. Эти фильмы показывают, как это произошло.

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Смотрим киноподборку по случаю дня рождения Жана-Клода Ван Дама. Сегодня, 18 октября 2026 года, ему исполняется 66 лет.

Кровавый спорт/Bloodsport (1988)

Первый настоящий прорыв в карьере актера произошел в 1988 году с выходом "Кровавого спорта". Роль Фрэнка Дюкса, участвующего в подпольном турнире по боевым искусствам "Кумите", подарила Ван Дамму популярность во всем мире. Лента, основанная на вымышленной биографии реального лица, стала кассовым хитом и превратила актера в нового кумира поклонников восточных единоборств.

Кикбоксер/Kickboxer (1989)

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Успех закрепил "Кикбоксер" – история о брате, отправляющемся в Таиланд, чтобы отомстить за увечье близкого человека. Ван Дамм выполнял все трюки сам, а сцены тренировок и финальное сражение с Тонг По стали классикой жанра. Именно этот фильм окончательно утвердил за ним статус "короля шпагатов".

Самоволка/Lionheart (1990)

В 1990-м актер сыграл одну из самых эмоциональных своих ролей в ленте "Самоволка". Его герой, солдат французского легиона Леон Готье, сбегает в США, чтобы помочь семье погибшего брата, участвуя в жестоких нелегальных боях. Этот фильм отличался не только поединками. Ван Дамм показал себя как актер с драматическим потенциалом.

Двойной удар/Double Impact (1991)

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В следующем году он рискнул сыграть сразу две роли – в фильме "Двойной удар". Близнецы, разведенные после убийства родителей, встречаются снова, чтобы отомстить преступникам. Лента стала примером того, как Ван Дамм умеет совмещать зрелищность и юмор, а также доказала, что даже в рамках жанра боевика он ищет новые формы.

Универсальный солдат/Universal Soldier (1992)

В 1992 году вышел научно-фантастический боевик "Универсальный солдат", где актер впервые разделил экран с Дольфом Лундгреном. Они сыграли солдат, погибших во Вьетнаме, возродившихся в качестве биомеханических убийц. Герой Ван Дамма постепенно возвращает память и восстает против системы. Фильм стал кассовым лидером и положил начало новой франшизе.

Трудная мишень/Hard Target (1993)

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В 1993 году режиссер Джон Ву представил в Голливуде свой дебют – "Трудную мишень". Ван Дамм в роли моряка Ченса Будро помогает женщине найти пропавшего отца, наткнувшись на организаторов охоты на людей. Динамическая постановка боев и фирменные медленные кадры сделали фильм одним из самых эффектных в карьере актера.

Ж.К.В.Д./JCVD (2008)

Псевдореалистическая драма режиссера Мабрука Эль Мекри показывает Жана-Клода Ван Дамма в неожиданном амплуа. Актер играет бывшую звезду, которая погрязла в долгах, судебных тяжбах и вдруг становится главным подозреваемым в ограблении.

Критики назвали эту работу одной из лучших в карьере Ван Дамма: в Time его игру сравнили с выступлением Хита Леджера в роли Джокера, а Роджер Эберт отметил ее "пугающую правдивость".

Неудержимые 2/The Expendables 2 (2012)

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В "Неудержимых 2" Ван Дамм воплотил главного злодея – хладнокровного наемника Вилена. Его противостояние со Сталлоне стало одной из самых цепких сцен фильма, а критики отметили, что актер, когда-то олицетворявший героизм 90-х, теперь убедительно воплотил темную сторону силы.

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