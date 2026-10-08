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Рецепт хрустящих куриных тако на крыльях летучей мышей

Узнайте, как какую закуску приготовить на Хэллоуин.

Автор: Сайко Леся
Рецепт хрустящих куриных тако на крыльях летучей мышей
Рецепт хрустящих куриных тако на крыльях летучей мышей, realfood.tesco.com

Тако просто стали ужасающими! Что может не понравиться в этом жутком ужине на Хэллоуин? Его весело и легко готовить (с небольшой творческой нарезкой, чтобы сделать обертки в виде крыльев летучей мыши). И это еще не все: он полезен и наполнит голодные животы перед самым важным праздником «Сладость или гадость». 

Ингредиенты:
  • 4 больших лепешки из цельнозерновой муки
  • 6 ч.л. оливкового масла
  • 400 г упаковка нарезанной кубиками куриной грудки
  • 1 ст. л. томатного пюре с чесноком
  • ½ ч.л. сушеной смеси трав
  • ½ ч. л. копченой паприки, плюс дополнительные щепотки для подачи (по желанию)
  • 150 г жареного красного перца (из банки), нарезанного небольшими кусочками
  • 50 г черных оливок без косточек, разрезанных пополам
  • 1 кочан салата, порванный
  • 6 ст. л. сметаны или полужирных сливок
  • красный и зеленый перец чили, тонко нарезанный (по желанию)

Разогрейте духовку до уровня газа 4, 180°C, вентилятор 160°C. Вырежьте круг из пекарской бумаги того же размера, что и ваши роллы, сложите его пополам и нарисуйте на нем половину шаблона летучей мыши, заполняя как можно больше пространства – сделайте «тело» шире, чем вы думаете, так как это компенсирует «изгиб» после выпечки и сохранит пропорции. Вырежьте, разверните бумагу, затем используйте ее в качестве шаблона, чтобы вырезать форму летучей мыши из каждого ролла кухонными ножницами.

Используйте 4 ч. л. масла, чтобы смазать обе стороны каждой лепешки, затем разложите в жаропрочные формочки для пудинга или небольшие формы для торта, чтобы придать им нежную форму чаши. Выпекайте в течение 7-10 минут, пока они не станут почти хрустящими, затем переложите на противни (используя мятую фольгу, чтобы поддержать крылья, если необходимо) и выпекайте еще 2-4 минуты, чтобы они стали хрустящими со всех сторон.

Нагрейте оставшиеся 2 ч. л. масла в большой сковороде на среднем огне и обжарьте курицу в течение 3 минут или пока она не подрумянится. Смешайте томатное пюре с 3 ст. л. воды, сушеными травами и паприкой, затем перемешайте с курицей с перцем и оливками. Готовьте еще 3-4 минуты, пока курица не приготовится; приправьте.

Разложите салат по мискам для тако, затем выложите ложкой куриную смесь. Сверху положите по ложке сметаны, а также щепотку паприки и посыпьте ломтиками чили, если хотите.

Совет: нарежьте обрезки лепешки на кусочки, смажьте маслом, посыпьте солью и перцем чили, а затем запеките, чтобы получились чипсы из тортильи.

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Теги:
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