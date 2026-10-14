Рецепт мини-пирогов на Хэллоуин

Вырежьте жуткие лица из крышек из теста, чтобы сделать их еще более жуткими.

Автор: Сайко Леся

Идеальное пикантное угощение для вечеринки в честь Хэллоуина, эти восхитительные свиные пироги наполнены сочным колбасным фаршем, травяной начинкой и огненным чили-чатни.

Ингредиенты:

Для теста:

200 г свиного сала или несоленого масла, нарезанного кубиками

750 г муки

1 большое яйцо, взбитое

2 ч.л. соли

масло для смазки

Для начинки:

50 г смеси для начинки из сушеного шалфея и лука

6 сосисок

180 г чатни с чили

750 г муки

Способ приготовления:

Выдавите колбасный фарш из оболочек и поставьте в холодильник. Смажьте маслом форму для кексов на 12 ячеек и выстелите каждую ячейку полоской антипригарной пекарской бумаги.

Чтобы приготовить тесто, доведите до кипения смалец или масло и 250 мл воды в небольшой кастрюле. Положите муку в чашу кухонного комбайна вместе с солью. Взбейте вместе и вылейте растопленную смесь сала в желоб комбайна, затем перемешивайте, пока не получите гладкое тесто. Выложите в миску и отложите две трети, накрыв последнюю треть полотенцем, чтобы она не остыла. С тестом гораздо легче работать, когда оно теплое.

Если вы делаете тесто вручную, насыпьте муку и соль в миску, добавьте растопленный жир или смесь масла и тщательно вымешивайте в течение нескольких минут деревянной ложкой, пока тесто не соберется в ком и не начнет отставать от стенок миски.

На посыпанной мукой поверхности раскатайте большую часть теста до толщины около 5 мм. С помощью формочки для теста вырежьте 12 кружочков диаметром около 11 см. Повторно раскатайте обрезки. Выложите кружочки в каждое отверстие формы, вдавливая их пальцами и оставляя небольшой выступ. Работайте как можно быстрее, иначе тесто станет труднее использовать.

Разогрейте духовку до уровня 4, 180°C, конвекция 160°C. Поставьте противень в духовку, чтобы он прогрелся. Разделите смесь для начинки между каждым коржом из теста, затем добавьте колбасный фарш, слегка придавливая. Наконец, добавьте около 1 ч. л. чатни в каждый пирог, распределив. Не переполняйте пироги, иначе их будет трудно закрыть, и чатни вытечет во время приготовления.

Раскатайте оставшееся тесто на посыпанной мукой поверхности и вырежьте 12 кругов диаметром 8 см. Острым ножом вырежьте в каждом из них форму тыквы или мордочки привидения или используйте фигурный резак. Смажьте края заполненных формочек яйцом, затем накройте крышками. Сожмите края пальцами, отрежьте ножницами, чтобы сделать края аккуратными и запечатайте их вместе, затем защипните или пометьте вилкой. Смажьте небольшим количеством взбитого яйца (остальную глазурь отложите на потом).

Выпекайте в духовке 30 минут, затем снимите форму и противень и осторожно выньте пироги из отверстий. Смажьте бока и верх снова яйцом и положите прямо на предварительно разогретый противень. Включите духовку на газ 6, 200°C, конвекцию 180°C и готовьте еще 20-25 минут, пока бока не застынут, а верх не приобретет глубокий золотистый цвет. Выньте и остудите на решетке.