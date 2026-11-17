Христиане чтят память мучеников Платона, Романа, Варула, Закхея и Алфея.

Автор: Мельник Анна

В среду, 18 ноября, православная церковь почитает святых мучеников Платона, Романа, Закхея и Алфея. В народном календаре — Зимоуказатели. Их вспоминают 18 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 1 декабря. 18 ноября в Украине празднуют День сержанта ВСУ.

С именинами поздравляют обладателей имен: Николай, Платон, Роман.

Какой церковный праздник 18 ноября

Платон был братом святого Антиоха. Они родились в семье благочестивых христиан, получили хорошее воспитание, стали проповедниками. В это время правил император Агриппин, который ненавидел христиан. Он приказал арестовать Платона и отдать под суд, где требовал от святого отречься от христианских убеждений. За отказ Платона мученически убили.

Святой Роман вместе с отроком Варулом принял мученическую смерть. В то время император Максимилиан устроил гонения. Роман был диаконом в городе Кесария. Однажды он встретил епарха, который направлялся на языческий праздник. Роман начал его убеждать отречься от язычества, однако тот предал святого пыткам. Мимо проходил Варул, который также был христианином, — и не смог остаться в стороне. Его также схватили и замучили до смерти.

Свя­той му­че­ник Ро­ман. открытые источники

Алфей трудился чтецом и проповедником в Гадяринской церкви, а Закхей был диаконом. Они жили во время правления императора Диоклетиана и наблюдали, как в честь 25-летия его правления выпустили многих преступников, а на христиан открыли новые гонения. Алфея и Закфея поймали, мучили, а после убили.

Свя­той мученик Зак­хей. открытые источники

Традиции и обычаи 18 ноября

В этот день люди ходят в церковь, чтобы помолиться святым Роману и Платону. В народе говорили: "Платон и Роман покажут вам зиму".

Если ветрено - зимой ждать много вьюг.

Если тепло - к мягкой зиме.

Солнце в ярких бликах - ждать похолодания.

Если мухи летают - к оттепели.

Что нельзя делать 18 ноября