Рецепт дня: овощное рагу в сливочно-грибном соусе
Пошаговый рецепт овощного рагу в грибном соусе
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Овощное рагу в сливочно-грибном соусе — идеальное блюдо для уютного обеда или ужина. Овощи пропитываются ароматом шампиньонов, а мягкая сливочная подлива объединяет все вкусы в гармоничное блюдо, которое прекрасно сочетается с любым гарниром.
Ингредиенты:
- Шампиньоны (или лесные грибы) — 300 г
- Картофель — 400 г
- Морковь — 1 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Кабачок или сладкий перец — 1 шт.
- Сливки (15–20%) или сметана — 150 мл
- Чеснок — 2 зубчика
- Вода или овощной бульон — 150 мл
- Мука — 1 ст. л. (для густоты соуса)
- Соль, черный перец, сушеный тимьян или укроп — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
Приготовление:
- Нарежьте картофель, кабачок (или перец) и морковь средними кубиками, лук — мелкими кубиками, а грибы — пластинками.
- Разогрейте масло в глубокой сковороде или сотейнике. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и готовьте 3–4 минуты.
- Выложите к овощам грибы и обжаривайте на среднем огне до испарения лишней жидкости и легкого золотистого оттенка.
- Добавьте картофель и кабачок, перемешайте, влейте воду или бульон, посолите, поперчите и тушите под крышкой на слабом огне 15 минут до мягкости овощей.
- В отдельной чашке смешайте сливки с мукой до однородности, чтобы не осталось комочков. Влейте соус в рагу, добавьте измельченный чеснок и зелень.
- Аккуратно перемешайте и потомите блюдо без крышки еще 3–5 минут, пока соус не загустеет и не станет бархатистым.