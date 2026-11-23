Пошаговый рецепт овощного рагу в грибном соусе

Автор: Мельник Анна

Овощное рагу в сливочно-грибном соусе — идеальное блюдо для уютного обеда или ужина. Овощи пропитываются ароматом шампиньонов, а мягкая сливочная подлива объединяет все вкусы в гармоничное блюдо, которое прекрасно сочетается с любым гарниром.

Ингредиенты:

Шампиньоны (или лесные грибы) — 300 г

Картофель — 400 г

Морковь — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Кабачок или сладкий перец — 1 шт.

Сливки (15–20%) или сметана — 150 мл

Чеснок — 2 зубчика

Вода или овощной бульон — 150 мл

Мука — 1 ст. л. (для густоты соуса)

Соль, черный перец, сушеный тимьян или укроп — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Приготовление: