Фаршированная хурма с творогом: рецепт
Как приготовить нежный десерт с хурмы
Фаршированная хурма с творогом: рецепт
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Если вы любите лёгкие, но эффектные десерты, этот рецепт станет вашим фаворитом. Сочная хурма превращается в маленькую съедобную вазочку, наполненную нежным творожным кремом и ароматным мёдом. Минимум ингредиентов — максимум удовольствия.
Ингредиенты:
- Хурма - 2 шт.
- Творог - 100 г
- Мёд - по вкусу
- Миндаль - по вкусу
Способ приготовления:
- Возьмите спелую хурму, срежьте верхушки и осторожно выньте мякоть ложкой, оставив «стенки». Саму мякоть можно нарезать мелко и отложить для начинки.
- В миске соедините творог, мёд и измельчённый миндаль — получится густой, ароматный крем. При желании добавьте немного мякоти хурмы.
- Наполните «чашечки» из хурмы творожной смесью. Украсьте лепестками миндаля или каплей мёда сверху.
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