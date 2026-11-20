Как приготовить нежный десерт с хурмы

Автор: Мельник Анна

Если вы любите лёгкие, но эффектные десерты, этот рецепт станет вашим фаворитом. Сочная хурма превращается в маленькую съедобную вазочку, наполненную нежным творожным кремом и ароматным мёдом. Минимум ингредиентов — максимум удовольствия.

Ингредиенты:

Хурма - 2 шт.

Творог - 100 г

Мёд - по вкусу

Миндаль - по вкусу

Способ приготовления:

Возьмите спелую хурму, срежьте верхушки и осторожно выньте мякоть ложкой, оставив «стенки». Саму мякоть можно нарезать мелко и отложить для начинки. В миске соедините творог, мёд и измельчённый миндаль — получится густой, ароматный крем. При желании добавьте немного мякоти хурмы. Наполните «чашечки» из хурмы творожной смесью. Украсьте лепестками миндаля или каплей мёда сверху.

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