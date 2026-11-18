Как приготовить идеальный картофель в духовке: рецепт
Как вкусно запечь картофель со специями и чесноком
Фото: magnific.com
Ароматный запеченный картофель с золотистой корочкой — идеальный гарнир или самостоятельное блюдо, которое легко приготовить без лишних усилий. Весь секрет успеха кроется в правильной подготовке клубней и удачном сочетании специй.
Ингредиенты:
- Картофель (желательно с высоким содержанием крахмала) — 1 кг
- Оливковое или растительное масло — 3–4 ст. л.
- Чеснок — 3–4 зубчика
- Сладкая паприка — 1 ч. л.
- Сушеный розмарин или прованские травы — 1 ч. л.
- Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
- Свежая зелень (укроп или петрушка) — для подачи
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 °C. Картофель тщательно вымойте и нарежьте крупными дольками одинакового размера, чтобы они пропеклись равномерно.
- Обсушите дольки бумажным полотенцем — это главный секрет хрустящей корочки.
- Переложите картофель в глубокую миску, влейте масло, добавьте соль, перец, паприку, травы и измельченный чеснок. Хорошо перемешайте, чтобы специи покрыли каждый кусочек.
- Выложите дольки на застеленный пергаментом противень в один слой, оставляя между ними пространство.
- Запекайте 35–45 минут до румяной корочки, один раз аккуратно перевернув в середине приготовления. Перед подачей посыпьте рубленой зеленью.