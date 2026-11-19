Куриные котлеты с сырной начинкой: пошаговый рецепт
Рецепт сочных куриных котлет
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Куриные котлеты с расплавленным сыром внутри — блюдо, которое неизменно вызывает восторг и у взрослых, и у детей. Сырная начинка делает мясо нежным и сливочным, а хрустящая корочка надежно удерживает весь сок внутри.
Ингредиенты:
- Куриное филе (или готовый фарш) — 500 г
- Твердый сыр (или моцарелла для пиццы) — 100–120 г
- Репчатый лук — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Сметана или густой йогурт — 1 ст. л. (для мягкости)
- Чеснок — 1–2 зубчика
- Панировочные сухари — 4–5 ст. л.
- Соль, черный перец, сладкая паприка — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
Приготовление:
- Пропустите куриное филе и лук через мясорубку или измельчите в блендере. Добавьте яйцо, сметану, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и паприку. Тщательно вымешайте и слегка отбейте фарш, чтобы он стал плотным и не распадался.
- Сыр нарежьте небольшими брусочками или натрите на крупной терке (при желании можно смешать его с рубленым укропом).
- Влажными руками возьмите порцию фарша, сделайте лепешку, положите в центр кусочек сыра и аккуратно защипните края, формируя овальную котлету. Убедитесь, что сыр полностью спрятан внутри.
- Обваляйте заготовки в панировочных сухарях со всех сторон.
- Обжаривайте котлеты на разогретом масле на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до аппетитной румяной корочки, затем убавьте огонь до минимума и доведите под крышкой еще 3–4 минуты.