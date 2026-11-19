Рецепт сочных куриных котлет

Автор: Мельник Анна

Куриные котлеты с расплавленным сыром внутри — блюдо, которое неизменно вызывает восторг и у взрослых, и у детей. Сырная начинка делает мясо нежным и сливочным, а хрустящая корочка надежно удерживает весь сок внутри.

Ингредиенты:

Куриное филе (или готовый фарш) — 500 г

Твердый сыр (или моцарелла для пиццы) — 100–120 г

Репчатый лук — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Сметана или густой йогурт — 1 ст. л. (для мягкости)

Чеснок — 1–2 зубчика

Панировочные сухари — 4–5 ст. л.

Соль, черный перец, сладкая паприка — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Приготовление: