Скарлетт Йоханссон показала разные грани своего актерского таланта в лентах Трудности перевода, Матч-пойнт, Кролик Джоджо и других.

Скарлетт Йоханссон попала в число самых высокооплачиваемых актрис мира благодаря супергеройскому боевику "Мстители/Avengers". Но около двух десятилетий назад ее карьера выглядела совершенно иной. Тогда актриса снималась преимущественно в авторском кино Софии Копполы, Питера Уэббера и Вуди Аллена.

22 ноября Скарлетт исполняется 42 года. По этому случаю предлагаем вспомнить ее ранние фильмы, к которым зрители охотно возвращаются.

Трудности перевода/Lost in Translation (2003)

Читай также: Лучшие фильмы с Элизабет Олсен – от Марты, Марси Мэй, Марлен до Его три дочери

Мелодрама Софии Копполы рассказывает об актере Бобе Харрисе. Он переживает творческий кризис во время рекламного визита в Токио. В отеле мужчина знакомится с фотографом Джоном и его женой Шарлоттой, чувствующей себя одинокой в чужой стране. Ночные разговоры в баре и совместные прогулки по городу сближают Боба и Шарлотту: в подобных переживаниях они обретают поддержку и тихую эмоциональную близость. Путешествуя по Токио, собеседники погружаются в новую культуру и постепенно открывают для себя другой смысл собственных жизней.

Девушка с жемчужной серьгой/Girl with a Pearl Earring (2003)

В 2003 году вместе с "Трудностями перевода" Скарлетт Йоханссон снялась в драме "Девушка с жемчужной серьгой". Режиссер Питер Уэббер вспоминал, что продюсеры колебались из-за ее тогдашней неизвестности, но кинотворец настаивал именно на ней. Он рассказывал, что перед началом съемок встретил 18-летнюю актрису в Нью-Йорке и заметил ее естественность, свободу и непринужденность, которые отличали ее от других молодых претенденток.

Лента показывает отношения художника Яна Вермеера со служанкой Грит, которая стала его музой. Визуально фильм воспроизводит атмосферу нидерландской живописи, а 19-летняя Йоханссон убедительна в роли: чувственная, сдержанная, с весьма красноречивой пластикой. "Девушка с жемчужной серьгой" получила три номинации на премию "Оскар".

Матч-пойнт/Match Point (2005)

Читай также: Лучшие фильмы с Эмили Блант – от Дьявол носит Прада до Оппенгеймера

В 2005 году на Каннском кинофестивале состоялась премьера ленты, которая заняла ведущее место среди творений Вуди Аллена. Именно с этого фильма началась его творческая дружба со Скарлетт Йоханссон, которая в итоге снялась и в картинах "Сенсация" и "Вики Кристина Барселона". Роль Норы принесла актрисе номинацию на премию "Оскар": ее героиня настолько харизматична, что главный герой, теннисист Крис, просто не может ее выгнать из мыслей. "Матч-пойнт" в очередной раз закрепил репутацию Йоханссон как актрисы, которую удивительно любит камера.

Сенсация/Scoop (2005)

Вторая лента Вуди Аллена с участием Скарлетт Йоханссон, которую сам режиссер определял как легкомысленную комедию о любви, интриге и убийстве. После уверенной и соблазнительной героини в "Матч-пойнте" Йоханссон в этой ленте предстает скромной и доверчивой девушкой, внезапно погружающейся в роман с загадочным лордом, которого играет Хью Джекман, и параллельно – в расследование странного преступления. Атмосферу фильма усиливает романтическая музыка Грига и Чайковского.

Черная орхидея/The Black Dahlia (2006)

Читай также: Лучшие фильмы с Джо Пеши: от Бешеного быка до Одного дома и Ирландца

Единственное сотрудничество Скарлетт Йоханссон с Брайаном де Пальмой завершилось мрачным нуаром, где режиссер традиционно собрал мощный актерский состав – Хиллари Суонк, Джоша Хартнетта и Скарлетт Йоханссон. Актриса органично вошла в темную атмосферу детективной истории об убийстве голливудской старлетки. Роль Кэй Лейк, бывшей проститутки и близкой знакомой полицейского, сначала рассматривалась для Гвен Стефани, однако в конце концов она досталась именно Йоханссон.

Брачная история/Marriage Story (2019)

В драме Ноя Баумбаха Скарлетт Йоханссон показала один из самых чувственных и зрелых образов в своей карьере. Ее Николь – актриса, проходящая сквозь изнурительный развод с театральным режиссером, роль которого исполнил Адам Драйвер. Йоханссон передает тонкий спектр переживаний женщины, балансирующий между усталостью, болью и необходимостью вернуть себе голос. За эту правдивую и многослойную игру она получила номинацию на премию "Оскар" и ряд восхищенных отзывов. Лента стала не только проницательной историей о конце отношений, но и очередным доказательством ее актерской зрелости.

Кролик Джоджо/Jojo Rabbit (2019)

Читай также: Лучшие детективы последних лет – ТОП обязательных к просмотру

В сатирической драме Тайки Вайтити Скарлетт Йоханссон создает трогательный и одновременно трагический образ матери, живущей в условиях нацистской Германии. Ее Рози предстает смелой женщиной, пытающейся сохранить человечность и оградить сына Джоджо от тотального влияния пропаганды. Актриса излучает деликатное сочетание теплоты, юмора и скрытой боли, благодаря чему получила номинацию на премию "Оскар" за лучшую роль второго плана. Фильм превратился в проникновенное напоминание о силе сострадания даже в самые мрачные исторические периоды.

Ранее сообщалось о сериалах, которые удастся просмотреть за день.