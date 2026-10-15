Рецепт каши на Хэллоуин

Вкусный завтрак на Хэллоуин.

Автор: Сайко Леся

Эта миска каши на тему Хэллоуина совсем не ужасна: милые фрукты создают изуродованное лицо монстра.

Ингредиенты:

2 баночки овсяных хлопьев быстрого приготовления с корицей по 55 г

1 банан

свежая черника для украшения (по желанию)

Способ приготовления:

Приготовьте 2 баночки овсяных хлопьев быстрого приготовления с корицей по 55 г, следуя инструкции, и разложите по мискам.

Очистите и разрежьте пополам банан, затем отрежьте кусочек от каждой половинки для глаз. Разрежьте оставшиеся кусочки пополам вдоль и нарежьте на высокие треугольники, чтобы получились рога.

Воткните рожки банана в овсянку наверху миски. Используйте обрезки банана, чтобы сделать шрамы, и разрезанную пополам и тонко нарезанную чернику, чтобы сделать швы и шевелящийся рот. Разрежьте пополам еще одну чернику и положите сверху на ломтики банана для глаз.