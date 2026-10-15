Рецепт каши на Хэллоуин
Вкусный завтрак на Хэллоуин.
Рецепт каши на Хэллоуин, realfood.tesco.com
Эта миска каши на тему Хэллоуина совсем не ужасна: милые фрукты создают изуродованное лицо монстра.
Ингредиенты:
- 2 баночки овсяных хлопьев быстрого приготовления с корицей по 55 г
- 1 банан
- свежая черника для украшения (по желанию)
Способ приготовления:
Приготовьте 2 баночки овсяных хлопьев быстрого приготовления с корицей по 55 г, следуя инструкции, и разложите по мискам.
Очистите и разрежьте пополам банан, затем отрежьте кусочек от каждой половинки для глаз. Разрежьте оставшиеся кусочки пополам вдоль и нарежьте на высокие треугольники, чтобы получились рога.
Воткните рожки банана в овсянку наверху миски. Используйте обрезки банана, чтобы сделать шрамы, и разрезанную пополам и тонко нарезанную чернику, чтобы сделать швы и шевелящийся рот. Разрежьте пополам еще одну чернику и положите сверху на ломтики банана для глаз.