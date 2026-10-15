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Рецепт каши на Хэллоуин

Вкусный завтрак на Хэллоуин.

Автор: Сайко Леся
Рецепт каши на Хэллоуин
Рецепт каши на Хэллоуин, realfood.tesco.com

Эта миска каши на тему Хэллоуина совсем не ужасна: милые фрукты создают изуродованное лицо монстра. 

Ингредиенты:

  • 2 баночки овсяных хлопьев быстрого приготовления с корицей по 55 г
  • 1 банан
  • свежая черника для украшения (по желанию)

Способ приготовления: 

Приготовьте 2 баночки овсяных хлопьев быстрого приготовления с корицей по 55 г, следуя инструкции, и разложите по мискам.

Очистите и разрежьте пополам банан, затем отрежьте кусочек от каждой половинки для глаз. Разрежьте оставшиеся кусочки пополам вдоль и нарежьте на высокие треугольники, чтобы получились рога.

Воткните рожки банана в овсянку наверху миски. Используйте обрезки банана, чтобы сделать шрамы, и разрезанную пополам и тонко нарезанную чернику, чтобы сделать швы и шевелящийся рот. Разрежьте пополам еще одну чернику и положите сверху на ломтики банана для глаз.

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Теги:
хэллоуин, рецепт

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