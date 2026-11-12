Никитюк в элегантном наряде принялась с матерью готовить капусту

Леся Никитюк сравнила размер овоща с желаемым имплантом груди.

Леся Никитюк приобщилась к сезонному приготовлению домашних запасов. Вместе с матерью Екатериной телеведущая решила заквасить капусту. Процесс она показала инстаграм-подписчикам.

Читай также: "Не делайте так": Никитюк показала неудачную стряпню

Как рассказала мать ведущей, необходимые продукты и инвентарь, в частности рецепт, шинковку, банку, капусту и морковь, им послал кулинар Евгений Клопотенко. Впрочем, женщины решили не ограничиваться предложенным количеством и приобрели еще головку весом девять килограммов.

Перед началом работы Леся продемонстрировала свой образ для кухонных дел. Он включал головной убор от дизайнера Руслана Багинского.

Во время приготовления телеведущая не только помогала матери, но и шутила. Разрезав капусту пополам, она примеряла ее к груди, сравнив овощ с грудными имплантами.

Под наблюдением матери Екатерины Никитюк самостоятельно нашинковала капусту, после чего посолила ее и тщательно помяла кулаками, чтобы овощ пустил сок. Родительница тем временем продемонстрировала шинковку, которую получила от Клопотенко.

Забавное видео оценил и жених телеведущей Дмитрий Бабчук, оставивший возле публикации лайк.

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

Читай также: Никитюк воспользовалась в Киеве одесским рецептом, который узнала на Привозе

К слову, раньше Никитюк уже экспериментировала на кухне. В частности, она пыталась приготовить популярный салат из тиктока, однако результат ее не удовлетворил. Зато телеведущей удалось овладеть рецептом биточков из одесской тюльки.