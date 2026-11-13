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Рецепт жареной свиной грудинки с цитрусовыми

Узнайте, как готовить свинину с цитрусовыми.

Автор: Сайко Леся
Рецепт жареной свиной грудинки с цитрусовыми
Рецепт жареной свиной грудинки с цитрусовыми, realfood.tesco.com

Это потрясающее блюдо из жареной свиной грудинки готовится с использованием соевого, звездчатого аниса и маринада из клементинов, что придает ему ароматный восточный оттенок. Подавайте с быстрым домашним соусом из маринованных огурцов и всеми обычными гарнирами для восхитительного альтернативного воскресного жаркого. 

Ингредиенты:

  • 1 кг  свиной грудинки без костей
  • 1 кусочек имбиря размером с большой палец, очищенный и мелко натертый
  • 4 зубчика чеснока, раздавленных
  • 4 звездочки аниса
  • 50 мл темного соевого соуса
  • 2-3 ст.л. рыбного соуса
  • сок 1 лайм
  • сок 1 клементина
  • 80 г коричневого сахара
  • 1 красный перец чили, очищенный от семян и мелко нарезанный
  • 2 ч.л. растительного масла
  • 2 клементина, разрезанных горизонтально пополам

Для соленых огурцов:

  • 50 мл свежего сока лайма (примерно 3 выжатых сока лайма)
  • 50 мл рыбного соуса
  • 50 мл рисового уксуса
  • 20 г сахарной пудры
  • 1 большой огурец, разрезанный пополам, очищенный от семян и нарезанный тонкими ломтиками
  • 1 лук-шалот, очищенный, разрезанный пополам вдоль и тонко нарезанный

Способ приготовления: 

В герметичном пластиковом контейнере смешайте имбирь, зубчики чеснока, бадьян (звездочки аниса), соевый соус, рыбный соус, сок лайма, сок клементина, сахар и чили. Положите свинину кожей вверх в маринад, накройте и поставьте в холодильник на 12 часов.

Для маринованного огурца смешайте сок лайма, рыбный соус, рисовый уксус и сахар в миске и перемешивайте, пока сахар не растворится. Приправьте по вкусу. Добавьте огурец и лук-шалот, перемешайте и поставьте в холодильник до нужного момента, по крайней мере на 30 минут. Маринованный огурец можно приготовить за несколько часов и хранить до 3 дней.

Разогрейте духовку до 180°C, конвекция — до 160°C. Положите свинину кожей вверх, маринад и 100 мл холодной воды в противень. Сбрызните свинину растительным маслом, приправьте и поставьте в духовку. Через час достаньте из духовки и полейте соком. Затем продолжайте готовить еще 1 1/2 часа, поливая каждые 20 минут.

За полчаса до окончания приготовления добавьте половинки клементинов в противень. После приготовления выньте свинину из сковороды и дайте постоять 20 минут.

Подавайте свинину с теплым соком, приготовленным на сковороде, вареными клементинами и маринованными огурцами.

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Теги:
рецепт

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