Рецепт жареной свиной грудинки с цитрусовыми

Узнайте, как готовить свинину с цитрусовыми.

Автор: Сайко Леся

Это потрясающее блюдо из жареной свиной грудинки готовится с использованием соевого, звездчатого аниса и маринада из клементинов, что придает ему ароматный восточный оттенок. Подавайте с быстрым домашним соусом из маринованных огурцов и всеми обычными гарнирами для восхитительного альтернативного воскресного жаркого.

Ингредиенты:

1 кг свиной грудинки без костей

1 кусочек имбиря размером с большой палец, очищенный и мелко натертый

4 зубчика чеснока, раздавленных

4 звездочки аниса

50 мл темного соевого соуса

2-3 ст.л. рыбного соуса

сок 1 лайм

сок 1 клементина

80 г коричневого сахара

1 красный перец чили, очищенный от семян и мелко нарезанный

2 ч.л. растительного масла

2 клементина, разрезанных горизонтально пополам

Для соленых огурцов:

50 мл свежего сока лайма (примерно 3 выжатых сока лайма)

50 мл рыбного соуса

50 мл рисового уксуса

20 г сахарной пудры

1 большой огурец, разрезанный пополам, очищенный от семян и нарезанный тонкими ломтиками

1 лук-шалот, очищенный, разрезанный пополам вдоль и тонко нарезанный

Способ приготовления:

В герметичном пластиковом контейнере смешайте имбирь, зубчики чеснока, бадьян (звездочки аниса), соевый соус, рыбный соус, сок лайма, сок клементина, сахар и чили. Положите свинину кожей вверх в маринад, накройте и поставьте в холодильник на 12 часов.

Для маринованного огурца смешайте сок лайма, рыбный соус, рисовый уксус и сахар в миске и перемешивайте, пока сахар не растворится. Приправьте по вкусу. Добавьте огурец и лук-шалот, перемешайте и поставьте в холодильник до нужного момента, по крайней мере на 30 минут. Маринованный огурец можно приготовить за несколько часов и хранить до 3 дней.

Разогрейте духовку до 180°C, конвекция — до 160°C. Положите свинину кожей вверх, маринад и 100 мл холодной воды в противень. Сбрызните свинину растительным маслом, приправьте и поставьте в духовку. Через час достаньте из духовки и полейте соком. Затем продолжайте готовить еще 1 1/2 часа, поливая каждые 20 минут.

За полчаса до окончания приготовления добавьте половинки клементинов в противень. После приготовления выньте свинину из сковороды и дайте постоять 20 минут.

Подавайте свинину с теплым соком, приготовленным на сковороде, вареными клементинами и маринованными огурцами.