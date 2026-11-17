Узнайте, как приготовить грибной паштет в домашних условиях.

Автор: Сайко Леся

Этот насыщенный веганский и безглютеновый паштет получает свой мощный вкус от смеси сушеных белых грибов, свежих каштановых и лесных грибов. Паштет легко приготовить, он полезен для здоровья и полностью не содержит молочных продуктов и глютена. Подавайте его в качестве закуски, которая понравится всем.

Ингредиенты:

20 г сушеных белых грибов

½ ст.л. масла

2 луковицы-шалота, мелко нарезанные

1 зубчик чеснока, раздавленный

175 г лесных грибов, нарезанных

175 г каштановых грибов, нарезанных

1 ст. л. измельченного свежего тимьяна, плюс дополнительные веточки для украшения

60 мл портвейна

безглютеновые крекеры или хлеб (поджаренный) для подачи (по желанию)

Способ приготовления:

Замочите белые грибы в 150 мл кипятка на 30 минут, чтобы они напитались влагой. Слейте воду, сохранив жидкость, и мелко нарежьте.

Обжарьте лук-шалот в масле на среднем огне в течение 5 минут, пока он не станет мягким, затем добавьте чеснок и жарьте еще 1 минуту. Добавьте нарезанные свежие грибы и тимьян и тушите около 10 минут, пока жидкость не выпарится, а грибы не начнут немного подрумяниваться.

Добавьте нарезанные белые грибы и портвейн в кастрюлю, затем дайте им покипеть, пока портвейн не выкипит. Процедите оставшуюся жидкость от белых грибов, чтобы удалить все частицы, и добавьте ее в кастрюлю. Дайте смеси покипеть, пока почти вся жидкость не выкипит. Хорошо приправьте и дайте полностью остыть.

Взбейте смесь в блендере или кухонном комбайне до состояния грубой пасты и переложите в миску или банку для подачи. Украсьте несколькими веточками тимьяна и подавайте паштет с безглютеновыми крекерами или поджаренным хлебом. Он может храниться в герметичной банке в холодильнике до 1 недели.