Рецепт веганского и безглютенового грибного паштета
Узнайте, как приготовить грибной паштет в домашних условиях.
Этот насыщенный веганский и безглютеновый паштет получает свой мощный вкус от смеси сушеных белых грибов, свежих каштановых и лесных грибов. Паштет легко приготовить, он полезен для здоровья и полностью не содержит молочных продуктов и глютена. Подавайте его в качестве закуски, которая понравится всем.
Ингредиенты:
- 20 г сушеных белых грибов
- ½ ст.л. масла
- 2 луковицы-шалота, мелко нарезанные
- 1 зубчик чеснока, раздавленный
- 175 г лесных грибов, нарезанных
- 175 г каштановых грибов, нарезанных
- 1 ст. л. измельченного свежего тимьяна, плюс дополнительные веточки для украшения
- 60 мл портвейна
- безглютеновые крекеры или хлеб (поджаренный) для подачи (по желанию)
Способ приготовления:
Замочите белые грибы в 150 мл кипятка на 30 минут, чтобы они напитались влагой. Слейте воду, сохранив жидкость, и мелко нарежьте.
Обжарьте лук-шалот в масле на среднем огне в течение 5 минут, пока он не станет мягким, затем добавьте чеснок и жарьте еще 1 минуту. Добавьте нарезанные свежие грибы и тимьян и тушите около 10 минут, пока жидкость не выпарится, а грибы не начнут немного подрумяниваться.
Добавьте нарезанные белые грибы и портвейн в кастрюлю, затем дайте им покипеть, пока портвейн не выкипит. Процедите оставшуюся жидкость от белых грибов, чтобы удалить все частицы, и добавьте ее в кастрюлю. Дайте смеси покипеть, пока почти вся жидкость не выкипит. Хорошо приправьте и дайте полностью остыть.
Взбейте смесь в блендере или кухонном комбайне до состояния грубой пасты и переложите в миску или банку для подачи. Украсьте несколькими веточками тимьяна и подавайте паштет с безглютеновыми крекерами или поджаренным хлебом. Он может храниться в герметичной банке в холодильнике до 1 недели.