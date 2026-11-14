Рецепт запеченной овсянки с черникой и бананом

Узнайте, как приготовить запеченную овсянку.

Автор: Сайко Леся

Эта выпечка с черникой и бананом на завтрак — одна из ваших 5-дневных порций, и в ней используются ингредиенты, которые, скорее всего, уже есть у вас дома. Идеальная идея для завтрака на выходных.

Ингредиенты:

200 г овсяных хлопьев

1 ч.л. молотой корицы

хорошая щепотка тертого мускатного ореха

½ ч.л. разрыхлителя

2 яблока (226 г), очищенных от сердцевины и натертых на крупной терке

2 больших спелых банана (300 г), размятых в пюре

1 большое яйцо, слегка взбитое

400 мл полуобезжиренного молока

2 ст. л. прозрачного меда или кленового сиропа

1 ч.л. ванильного экстракта

250 г замороженной черники

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 190°C, вентилятор 170°C. В большой миске смешайте овсянку, специи и разрыхлитель. Затем добавьте тертое яблоко и размятый банан; снова перемешайте.

В кувшине взбейте яйцо, молоко, мед и ваниль. Вылейте на овсянку и хорошо перемешайте.

Распределите половину черники по основанию жаропрочной формы для выпечки или формы для торта размером 20 x 20 см (не со съемным дном). Выложите сверху молочно-овсяную смесь, затем оставшуюся чернику. Равномерно распределите по блюду обратной стороной ложки. Выпекайте в течение 40 минут или пока овес не впитает жидкость и не станет золотистым, хрустящим и не пропечется. Подавайте теплым или полностью охлажденным.