Костюмы звезд на Хэллоуин: 15 самых оригинальных
От Мардж Симпсон до Мистик из «Люди Икс».
Звезды никогда не упускают возможности скрыться под маской сказочного персонажа, героя любимого фильма или даже другой звезды на Хэллоуин. Поэтому в самый устрашающий праздник они нам дарят повод для обсуждения своих удивительных перевоплощений и оглушительных провалов. Кроме того, из года в год над «великими и ужасными» образами знаменитостей на Хэллоуин работают целые бригады не только профессиональных визажистов и парикмахеров, но и зачастую — голливудские специалисты по гриму, которые занимаются созданием «монстров всех мастей» в больших блокбастерах.
Отметим, что по праву носит звание королевы Дня всех святых — Хайди Клум. Кажется, никто так не заморачивается с костюмами, как модель. Каждый год Хайди проводит самую громкую в Голливуде тематическую вечеринку, на которую приглашает своих знаменитых друзей. В преддверии праздника предлагаем вспомнить 15 самых оригинальных образов, которые выбирали звезды для "жуткой" вечеринки за последние несколько лет.