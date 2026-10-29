Костюмы звезд на Хэллоуин: 15 самых оригинальных

От Мардж Симпсон до Мистик из «Люди Икс».

Автор: Мельник Анна

Звезды никогда не упускают возможности скрыться под маской сказочного персонажа, героя любимого фильма или даже другой звезды на Хэллоуин. Поэтому в самый устрашающий праздник они нам дарят повод для обсуждения своих удивительных перевоплощений и оглушительных провалов. Кроме того, из года в год над «великими и ужасными» образами знаменитостей на Хэллоуин работают целые бригады не только профессиональных визажистов и парикмахеров, но и зачастую — голливудские специалисты по гриму, которые занимаются созданием «монстров всех мастей» в больших блокбастерах.

Отметим, что по праву носит звание королевы Дня всех святых — Хайди Клум. Кажется, никто так не заморачивается с костюмами, как модель. Каждый год Хайди проводит самую громкую в Голливуде тематическую вечеринку, на которую приглашает своих знаменитых друзей. В преддверии праздника предлагаем вспомнить 15 самых оригинальных образов, которые выбирали звезды для "жуткой" вечеринки за последние несколько лет.

Хайди Клум и Том Каулитц

Хайди Клум и Том Каулитц Getty Images



Остин Скарлетт

Остин Скарлетт Getty Images



Девин Уэй

Девин Уэй Getty Images



Хайди Клум

Хайди Клум Getty Images



Ким Кардашьян

Ким Кардашьян instagram kimkardashian



Ванесса Хадженс

Ванесса Хадженс Getty Images



Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер instagram kendalljenner



Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски Getty Images



Эльза Хоск

Эльза Хоск Getty Images



Белла Хадид и The Weeknd

Белла Хадид и The Weeknd Getty Images



Джеки Круз

Джеки Круз Getty Images



Джулия Фокс

Джулия Фокс Getty Images



Шанель Иман

Шанель Иман Getty Images



Рианна

Рианна Getty Images



Фрэнки Гранде