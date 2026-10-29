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Костюмы звезд на Хэллоуин: 15 самых оригинальных

От Мардж Симпсон до Мистик из «Люди Икс».

Автор: Мельник Анна
Костюмы звезд на Хэллоуин: 15 самых оригинальных
Костюмы звезд на Хэллоуин: 15 самых оригинальных
Getty Images

Звезды никогда не упускают возможности скрыться под маской сказочного персонажа, героя любимого фильма или даже другой звезды на Хэллоуин. Поэтому в самый устрашающий праздник они нам дарят повод для обсуждения своих удивительных перевоплощений и оглушительных  провалов. Кроме того, из года в год над «великими и ужасными» образами знаменитостей на Хэллоуин работают целые бригады не только профессиональных визажистов и парикмахеров, но и зачастую — голливудские специалисты по гриму, которые занимаются созданием «монстров всех мастей» в больших блокбастерах. 

Отметим, что по праву носит звание королевы Дня всех святых — Хайди Клум. Кажется, никто так не заморачивается с костюмами, как модель. Каждый год Хайди проводит самую громкую в Голливуде тематическую вечеринку, на которую приглашает своих знаменитых друзей. В преддверии праздника предлагаем вспомнить 15 самых оригинальных образов, которые выбирали звезды для "жуткой" вечеринки за последние несколько лет.

Хайди Клум и Том Каулитц

Хайди Клум и Том Каулитц
Хайди Клум и Том Каулитц
Getty Images


Остин Скарлетт

Остин Скарлетт
Остин Скарлетт
Getty Images


Девин Уэй

Девин Уэй
Девин Уэй
Getty Images


Хайди Клум

Хайди Клум
Хайди Клум
Getty Images


Ким Кардашьян

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
instagram kimkardashian


Ванесса Хадженс

Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс
Getty Images


Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
instagram kendalljenner


Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
Getty Images


Эльза Хоск

Эльза Хоск
Эльза Хоск
Getty Images


Белла Хадид и The Weeknd

Белла Хадид и The Weeknd
Белла Хадид и The Weeknd
Getty Images


Джеки Круз

Джеки Круз
Джеки Круз
Getty Images


Джулия Фокс

Джулия Фокс
Джулия Фокс
Getty Images


Шанель Иман

Шанель Иман
Шанель Иман
Getty Images


Рианна

Рианна
Рианна
Getty Images


Фрэнки Гранде

Фрэнки Гранде
Фрэнки Гранде
Getty Images

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Теги:
вечеринка, звезды, хэллоуин, Хайди Клум, костюм на хэллоуин

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