Почему черные кошки ассоциируются с Хэллоуином и неудачей

Еще в 13 веке католическая церковь связывала кошек с сатаной.

Автор: Сайко Леся

Среди суеверий одно из самых старых и устойчивых гласит, что пересечение пути с черной кошкой приведет к неудаче. Кошачьи темного окраса также стали частью современных символов Хэллоуина, что придало им (незаслуженную) репутацию жутких существ.

Но как и где началась ассоциация черных кошек с невезением? Вот что известно о связи между Хэллоуином и черными кошками, включая длительное влияние этого суеверия, которое сохраняется и сегодня.

Черная кошка freepik.com

Истоки суеверий о черной кошке

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Связи между людьми и кошками можно проследить еще в некоторых из самых ранних цивилизаций мира, в первую очередь в Древнем Египте, где кошки считались божественными символами. Кошки также появлялись в греческой мифологии, в частности, Геката, богиня магии, волшебства, луны и колдовства, описывалась как имеющая кошку одновременно как домашнее животное и фамильяр (сверхъестественное существо, которое помогает ведьме, согласно европейскому фольклору).

Письменные записи связывают черных кошек с оккультизмом еще в 13 веке, когда 13 июня 1233 года Папа Григорий IX опубликовал официальный церковный документ под названием «Голос в Раме».

«В нем черные кошки были объявлены воплощением сатаны». — говорит Лейла Морган Уайлд, автор книги «Черные кошки рассказывают: правдивые сказки и вдохновляющие образы». «Этот указ ознаменовал начало инквизиции и санкционированной церковью охоты на еретиков и/или ведьм. Первоначально он был призван подавить растущий культ люциферианцев в Германии, но быстро распространился по Европе».

Кошки и ведьмы считаются угрозой для раннехристианской церкви

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Помимо своей ранней связи с Сатаной, кошки также стали неразрывно связаны с ведьмами в средневековой Европе. По словам Керридвен Фаллинг Стар, викканской жрицы и автора книги «Отвар из котла: мудрое путешествие через повседневную магию», ведьмы были дохристианскими язычниками в Европе.

Хотя ранняя христианская церковь в Европе сосуществовала с ведьмами, по мере того, как церковь обретала власть, она говорит, что они рассматривали ведьм как своих прямых конкурентов в завоевании сердец и умов людей. Именно тогда церковь начала массово охотиться, преследовать, пытать и убивать ведьм, объясняет она.

«Ведьмы чтили мир природы, глубоко уважая растения и животных», — говорит Фоллингстар. «Поэтому привязанность между человеком и животным стала восприниматься как «дьявольская» или дьявольская, а старушка со своими кошками стала восприниматься как подозрительная».

Черная кошка freepik.com

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Но ранние христиане боялись не только связи, которую они выдумали между ведьмами, кошками и дьяволом: они также видели в них обеих угрозу.

«Кошки, как и женщины, обвиняемые в колдовстве, склонны проявлять здоровое неуважение к власти», — отмечает она. «Они не заискивают, как собаки, даже перед недостойными. В церкви не допускались ни независимые женщины, ни независимые животные».

В какой-то момент пары ведьм с кошками сузились до черных кошек, хотя говорят, что не совсем понятно, почему это произошло.

«Отношения между ведьмами и черными кошками, в частности, вероятно, воображаемые, но возможно, что из черных кошек получаются лучшие мышеловки, поскольку их нельзя увидеть ночью и, следовательно, они имеют преимущество на охоте», — объясняет она. «Ведьмы склонны к практичности».

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В конце концов, благодаря пуританским колонистам страх вокруг черных кошек и их связи с колдовством распространился через Атлантику, говорит Дэниел Компора, доцент кафедры английского языка и литературы в Университете Толедо.

«Идея, что ведьмы могут превращаться в своих фамильяров, вероятно, возникла у обвиняемых в колдовстве, которые держали кошек в качестве домашних животных», — объясняет он.

В распространении чумы обвиняют кошек

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По словам Компоры, в Средние века убийства кошек были обычным явлением, учитывая их связь со злом. Некоторые люди даже обвиняли кошек в распространении бубонной чумы и использовали это как еще один повод избавиться от них. Однако их непродуманный план дал обратный эффект.

«По иронии судьбы, убийство кошек способствовало распространению чумы», — объясняет Компора. «Из-за сокращения количества кошек для борьбы с популяцией грызунов болезнь быстро распространилась».

Черная кошка freepik.com

Происхождение суеверия, что черная кошка перебегает вам дорогу

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Учитывая верование в средневековой Европе, что дьявол и ведьмы были способны принимать форму черных кошек, вполне логично, что возникло суеверие, связанное с тем, что их пути пересекались, говорит Фиби Миллеруайт, фольклорист и художница.

«Поэтому черная кошка, перебежавшая вам дорогу, вполне может быть по заданию ведьмы», — отмечает она. «Так же легко это может быть замаскированный дьявол — и никто не хочет пересекаться с дьяволом. Это объясняет, почему черная кошка, перебежавшая дорогу, считается плохим предзнаменованием».

Черная кошка freepik.com

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Это представление сохранилось и в эпоху Возрождения, говорит Керридвен Фаллинг Стар, когда черная кошка, перебежавшая вам дорогу, могла указывать на то, что ведьма послала своего знакомого причинить вам вред.

«Многие напуганные крестьяне того времени могли бы поспешить в ближайшую церковь и заплатить священнику, чтобы тот благословил их и избавил от любого проклятия, которое могло быть наложено кошкой», — говорит она. «Поскольку это было источником дохода для церкви, такие опасения, вероятно, поощрялись».

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Однако по мнению Компоры, идея, что черные кошки приносят неудачу, не является универсальной. Более того, в некоторых культурах верят, что черные кошки приносят удачу.

«Их сходство с богиней-кошкой Бастет привело к тому, что их почитали в Древнем Египте», — объясняет он. «В других странах, таких как Шотландия и Япония, они, как известно, символизируют процветание. Судя по всему, вопрос о том, рассматривается ли черная кошка как доброжелательное существо или как злая сверхъестественная сила, полностью зависит от того, какие знания можно принять».