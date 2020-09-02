ТОП- 5 фильмов ужасов, которые не оставят равнодушными
Многие из вас любят острые ощущения, захватывающие сюжеты и спецэффекты, которые находят своё отражение в фильмах ужасов. Порой найти достойный фильм этого жанра бывает очень сложно. Редакция сайта Afisha.bigmir.net подготовила подборку ТОП-5 фильмов ужасов, которые не оставят вас равнодушными.
Астрал (2010)
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Джош и Рене после переезда в новый дом, не успев распаковать вещи, становятся свидетелями странных событий. Шорохи, хлопанье дверей, перемещение предметов по дому, из детской доносятся жуткие звуки…Настоящий шок одолевает родителей, когда их десятилетний сын Далтон впадает в кому. Все попытки врачей помочь мальчику безуспешны. Джош и Рене даже не представляют, что для того, чтобы спасти сына, им придется иметь дело с представителями потустороннего мира.
Астрал 2 (2013)
Супругам Джошу и Рене удалось вернуть своего сына Далтона к нормальной жизни, но как оказалось, причина неприятностей и странностей, которые преследуют их семью –в далёком прошлом.
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В надежде на спокойную жизнь, они переехали в дом матери Джоша, Лорейн. Но призраки продолжают мучать их. Далтон замечает странное поведение отца и рассказывает об этом маме и бабушке. Лорейн и её старому другу Карлу удается понять истинную причину их несчастий. Семейству Ламберт грозит большая опасность. В тело Джоша вселился призрак маньяка-убийцы Паркера.
Фильм имеет две временные параллельные линии повествования, где основные события происходят в детстве Джоша.
Заклятие (2013)
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События разворачиваются в 70-е годы в штате Род-Айленд. Счастливое семейство Перрон переезжает в новый дом. После переезда в новом жилище начинают происходить жуткие вещи: скрипы, хлопанья, стуки, перемещение предметов по дому, присутствие посторонних. Изначально Роджер с женой пытались понять причину происходящего, но их попытки не увенчались успехом. Со временем на теле Кэролин стали появляться ссадины и синяки, после чего супруги решили обратиться к специалистам, исследующим паранормальные явления - Эду и Лорейн.
Заклятие 2 (2016)
Главными героями фильма оказываются Эд и Лорейн Уоррены, которые исследуют всевозможные паранормальные явления.
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В этот раз супруги отправляются на север Лондона – в Энфилд, где в одном из домов стали происходить необъяснимые жуткие вещи.
Этот дом принадлежал матери одиночке, воспитывающей четверых детей. Её одиннадцатилетнюю дочь преследует призрак семидесяти двухлетнего старика, который утверждает, что именно он является полноправным хозяином этого дома. Загадочный призрак называл себя Биллом Уилкинсом и требовал, чтобы непрошенные гости немедленно убирались из его обители. Эд и Лорейн Уоррены, после стольких лет опыта работы с паранормальными явлениями, были абсолютно уверены, что их ничего не удивит, но увы. Прибыв на место, они впадают в дикий ужас от зловещей атмосферы, буквально пропитавшей каждый уголок дома. Вскоре специалисты понимают, что призрак старика, это только начало жуткого кошмара.
Проклятие плачущей (2019)
Лос-Анджелес 1970-е годы. Социальный работник Анна Тейт-Гарсия, расследующая исчезновение двух детей Патриции Альварез приезжает к ней в дом вместе с полицейским, после чего обнаруживает, что Патриция заперла двух своих сыновей в комнате. Таким способом мать пыталась уберечь своих детей, говоря им, что если мальчики выйдут из комнаты, то их ждёт нечто ужасное - за ними придёт Плачущая. Анна, не придавая никакого значения словам Патриции, отвозит детей в полицейский участок, после чего осознает, что дети в опасности, начинают происходить вещи, которые неподвластны полиции.