Хэллоуин в кино: ТОП-13 фильмов для просмотра перед Днем всех святых

Ведьма из Блэр, Донни Дарко, Рука-убийца и другие представители кино помогут заразиться правильным настроением в Хэллоуин.

В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире празднуют Хэллоуин (также – Хеллоуин и англ. Halloween), известный еще и как канун Дня всех святых, или Ведьмина ночь. Этот современный международный праздник, уходящий корнями в древнекельтскую мифологию, считается одним из самых мрачных дней года.

Согласно поверьям, в последнюю ночь октября злые духи и темные сущности проникают в наш мир, и чтобы защититься от них, принято надевать устрашающие костюмы, а также украшать дом резной тыквой со зловещей гримасой.

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Хэллоуин вызывает радость у любителей переодеваться в мумий, героев из книг и фильмов о Гарри Потере, других сказочных персонажей. Порождает негодование у ревностных христиан, ведь связан с язычеством.

Символом праздника является Джек-фонарь, он же – светильник Джека. Обычно его делают из тыквы и репы. Название атрибута связано с именем легендарного пьяницы, который одурачил Дьявола.

Само собой, Хэллоуин отображен во множестве фильмов и сериалов. Рассмотрим некоторых представителей кинематографа, связанных с этой датой в календаре. Предлагаем подборку в стиле события – чертову дюжину, или ТОП-13.

Хэллоуинтаун/Halloweentown (1998)

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Творение Disney Channel, вышедшее на экраны в октябре 1998 года. Снимали "Хэллоуинтаун" в Сент-Хеленсе, где позже осуществили экранизацию второго фильма из саги "Сумерки".

По сюжету, перед Хэллоуином к юной героине приезжает бабушка – опытная волшебница. Она решает обучить внучку своему мастерству. Но мать девочки не желает, чтобы та стала ведьмой, ведь когда-то сама попробовала ею быть, а потом решила отказаться от колдовства. Потом персонажи оказываются в таинственном городе Хэллоуинтауне, и все меняется.

Ведьма из Блэр: курсовая с того света/The Blair Witch Project (1999)

Один из первых фильмов в жанре мокьюментари – псевдо-документалистики: лента якобы не является художественной. В ходе рекламной кампании фильма распространялась информация, что в лесах штата Мэриленд найдена любительская пленка с записанным на ней расследованием проделок Ведьмы из Блэр. Студенты, которые накануне Хэллоуина занимались этим проектом, пропали без вести, и предположительно мертвы. В фильме отсутствует музыка, спецэффекты, сцены насилия, большинство диалогов являются плодом импровизации актеров – тем не менее, смотреть Ведьму безумно страшно.

Помощник Сатаны/Satan’s Little Helper (2004)

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Презабавнейшая комедия о маленьком мальчике, который, переиграв в видеоигры, решает стать помощником Сатаны на Земле и творить зло. На Хэллоуин в дом приезжает погостить сестра с бойфрендом. Разумеется, бойфренд становится главной целью помощника Сатаны. Чуть позже у него самого появляется соратник.

Донни Дарко/Donnie Darko (2001)

Почти неузнаваемый Джейк Джилленхол играет парня Донни, который, в свободное от учебы время, общается со своей галлюцинацией – человеком в костюме кролика. Кролик – зовут его Фрэнк – подсказывает Донни, как себя вести в тех или иных ситуациях, а также сообщает, что на Хэллоуин наступит конец света. Мало кто понимает фильм с первого раза.

Хэллоуин/Halloween (1978)

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На Хэллоуин шестилетний мальчик Майкл Майерс убивает свою 17-летнюю сестру, увидев, как она занимается сексом. Мальчика помещают в психиатрическую лечебницу, откуда он убегает 15 лет спустя, и опять-таки – в Хэллоуин. Один из самых успешных независимых фильмов в истории кино (при бюджете всего в 325 000 долл. собрал 47 000 000 долл. только в США) снят под впечатлением от фильмов Хичкока, и сам стал классикой – у фильма два ремейка и несколько сиквелов.

Хэллоуин/Halloween (2007)

Самый удачный ремейк фильма "Хэллоуин", со слегка измененным сюжетом и более актуальными съемками. Одним из ляпов оригинальной ленты режиссер Роб Зомби посчитал тот факт, что Майкл Майерс, выйдя из лечебницы, садится за руль автомобиля – такого не могло бы быть, учитывая, что 15 лет он просидел в одиночной палате. В его фильме Майерс не водит машину.

Ворон/The Crow (1994)

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Романтичный фильм о том, как парень, убитый вместе со своей девушкой на Хэллоуин, воскресает и мстит обидчикам. Он был бы не таким мистическим, если бы не тот факт, что исполнитель главной роли, актер Брэндон Ли, трагически погиб на съемочной площадке этого самого фильма. Оставшиеся эпизоды снимали с дублером или дорабатывали при помощи компьютерных технологий.

Рука-убийца/Idle Hands (1999)

Главный герой – обычный парень, который однажды обнаруживает, что его правая рука живет своей жизнью, а именно – убивает людей. Черная комедия, действие которой разворачивается на Хэллоуин, где одну из своих первых ролей сыграла Джессика Альба.

Топор/Hatchet (2006)

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Накануне Хэллоуина молодая компания ищет яркие впечатления и отправляется на странную экскурсию по болотам, где на них нападает человек, выживший во время жуткой трагедии. Это – безобразный ребенок одного из местных, которого, вероятно, за его непривлекательность, пытались когда-то убить сверстники.

Кошмар перед Рождеством/The Nightmare Before Christmas (1993)

Кукольный фильм, снятый по сценарию Тима Бертона, рассказывает о страшненьких жителях городка Хэллоуин, которые занимаются тем, что пугают людей. Одному из жителей настолько надоедает предсказуемость этого праздника, что он решает устроить для горожан настоящее Рождество и выступить в роли Санта Клауса.

Фокус-покус/Hocus Pocus (1993)

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300 лет назад сестер Сандерсон казнили за колдовство – теперь, если девственник или девственница зажжет в их доме свечу на Хэллоуин, ведьмы оживут. Что и случается – ведьмы попадают в наше (почти) время, и пытаются ужиться с реалиями прогрессивного человечества. Комедия была бы совсем несмешной, если бы ведьм не играли Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими.

Хэллоуин/Halloween (2018)

Еще один одноименный с праздником фильм. На сей раз – от режиссёра Дэвида Гордона Грина. Эта экранизация – прямое продолжение картины 1978 года. Действие в ней происходит на Хэллоуин через 40 лет после праздника в вышеупомянутом фильме. Главную героиню воплотила Джейми Ли Кёртис. Она вернулась к роли Лори Строуд, сыграв в ленте "Хэллоуин: Воскрешение" 2002 года.

Кошелек или жизнь/Trick 'r Treat (2007)

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Четыре связанные жуткие истории, произошедшие на Хэллоуин. Место действия – американский городок Уоррен Вали. В центре сюжета – Сэм. Это персонаж в оранжевой потертой пижаме и с мешком на голове, который является действующим лицом во всех историях.

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