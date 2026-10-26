Классический декор из тыквы – неотъемлемая часть праздника всех святых

Автор: Мельник Анна

В ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире празднуют Хэллоуин. Дети в удивительных костюмах ходят от дома к дому и требуют сладостей. Взрослые тоже наряжаются, разрабатывают праздничное меню и украшают дом. Главный символ Хэллоуина — фонарь из тыквы, или светильник Джека. Хранится такой элемент декора всего 3-5 дней, потому лучше вырезать ее непосредственно перед праздником.

Тыква на Хэллоуин своими руками pinterest

Как вырезать тыкву на Хэллоуин своими руками: лайфхаки

Прежде всего найдите красивую тыкву без сильных повреждений. Хорошо вымойте тыкву с использованием средства для мытья посуды — это необходимо для того, чтобы потом на ее поверхности легко было рисовать. Теперь нужно срезать с тыквы верхушку. Иногда ее делают фигурной, но это совершенно не обязательно. Нож желательно держать под углом, чтобы крышка потом не провалилась случайно внутрь фонаря. Срежьте с крышечки лишнюю мякоть и сделайте в ней несколько проколов острым ножом или шилом, чтобы свечи лучше горели, а горячий воздух быстрее выходил из тыквы, не поджаривая ее изнутри. Теперь надо выскоблить семечки и тыквенную мякоть, чтобы получилась «корзинка» со стенками толщиной около 1 – 2 см (в зависимости от размера тыквы). Слишком тонкие стенки будут ломаться, слишком толстые сложно прорезать. Вычищать внутренности тыквы можно большой ложкой. Далее рисуем на тыкве будущие отверстия. Классический вариант – изображение зловещего лица с зубастой улыбкой. Если вам по душе более оригинальные сюжеты, то можно изобразить летучих мышей, привидений, ведьм и т.д. Тыква на Хэллоуин своими руками freepik.com Нарисуйте на тыквенной корке ручкой или фломастером будущие отверстия. Если вы выбрали какой-то сложный сюжет, то не забудьте, что тыквенные элементы должны соприкасаться между собой. Для первого раза можно воспользоваться готовыми шаблонами – их легко найти в Сети. Главное, чтобы рисунок был пропорционален размерам тыквы. Для вырезания удобнее всего использовать кухонный нож с острым концом. Чем мельче рисунок, тем уже должно быть лезвие. В идеале стоит запастись несколькими ножами. Последний шаг – поставить в тыкву свечу (или несколько свечей), зажечь ее и накрыть крышечкой тыкву Джека на Хэллоуин. Чтобы свечки внутри тыквы горели дольше, положите их на пару часов в морозильную камеру. Кстати, можно натереть тыкву изнутри молотой корицей или мускатным орехом, чтобы ваш фонарь не только сиял, но и благоухал.