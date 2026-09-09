Тарабарова показала сына в 8-летие и публично обратилась к нему

Светлана Тарабарова отмечает день рождения своего первенца Ивана.

Светлана Тарабарова поздравила своего первенца Ивана по случаю восьмого дня рождения. На праздник Певица опубликовала видео, в котором мальчик в кругу родных задувает свечу на торте.

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36-летняя исполнительница посвятила сыну теплое обращение. По ее словам, Иван с самого рождения принес в семью много тепла и увеличил семью.

Тарабарова также вспомнила песню, написанную для сына еще в интересном положении. Слова из композиции, мол, теперь сбываются. Певица пожелала Ивану, чтобы его жизненный путь всегда освящало теплое солнце, и выразила потомку любовь.

Ко дню рождения дом семьи украсили, а для именинника подготовили подарки. На праздничных кадрах можно увидеть младших детей Тарабаровой, в частности сестру Ивана, подарившую ему нежный поцелуй.

instagram tarabarova

instagram tarabarova

instagram tarabarova

instagram tarabarova

instagram tarabarova

instagram tarabarova

instagram tarabarova

instagram tarabarova

instagram tarabarova

У Светланы – трое детей. Старшей дочери Марии в сентябре должно исполниться шесть лет, а младшей Полине сейчас три. Певица отмечала, что дети порой ссорятся между собой, из-за чего дома бывает очень громко и беспокойно. Несмотря на это Тарабарова не исключает, что после 40 лет захочет родить четвертого ребенка.

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Светлана Тарабарова состоит в браке с Алексеем Бондарем, который также исполняет роль ее продюсера.