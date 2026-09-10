Какой церковный праздник 11 сентября и что нельзя делать

Церковь почитает преподобных Феодору Александрийскую, Сергия и Германа.

Автор: Мельник Анна

В пятницу, 11 сентября, православные христиане вспоминают преподобную Феодору Александрийскую, Сергия и Германа. Их почитают 11 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 24 сентября. В народном календаре в этот день устраивались "капустные вечеринки".

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Герман, Дмитрий, Сергей, Силуан Тедора, Федора.

Какой церковный праздник 11 сентября

Преподобная Феодора Александрийская находилась в счастливом браке, но один богатый человек, который был поражен красотой девушки, начал всячески склонять ее к измене. Юная красавица не поддавалась на его уговоры, тогда богач подкупил одну женщину, чтобы она помогла соблазнить юную красавицу. Обманутая Феодора изменила супругу и только потом осознала свой грех.

Сгорая от стыда, девушка удалилась из Александрии в монастырь. Чтобы муж не нашел, она взяла мужское имя и обрезала волосы. Только после ее смерти монахи узнали, что она на самом деле была женщиной. Когда супруг Феодоры узнал о подвиге жены, то сам принял монашеский постриг.

Пре­по­доб­ная Фе­о­до­ра Алек­сан­дрий­ская. открытые источники

Преподобные Сергий и Герман - валаамские чудотворцы, которые были первыми, кто основал христианский монастырь на Валаамском острове рядом с Ладожским озером. Сергий и Герман поддерживали христиан в православной вере, проповедовали Слово Божие и не позволяли католикам сбить людей с пути истинного.

Пре­по­доб­ные Сер­гий и Гер­ман. открытые источники

Традиции и обычаи 11 сентября

В народе приговаривали: "Федорины вечеринки – третья встреча осени" или "На Федору лето кончается, а осень начинается". Однако не всегда бабье лето дотягивало до этого дня, а стояла холодная и сырая погода.

Ко дню Феодоры все полевые работы были завершены. Святую Федору считали покровительницей озимых хлебов, поэтому в этот день ходили смотреть озимые всходы. Также в этот день устраивали "капустные вечеринки": к одной хозяйке приходили другие девушки и готовили различные блюда из капусты.

Если летают пчелы - ждать поздней зимы.

Если всходы озимых густые - к хорошему урожаю на будущий год.

Что нельзя делать 11 сентября