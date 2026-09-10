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Какой церковный праздник 11 сентября и что нельзя делать

Церковь почитает преподобных Феодору Александрийскую, Сергия и Германа.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 11 сентября и что нельзя делать
Какой церковный праздник 11 сентября и что нельзя делать
открытые источники

В пятницу, 11 сентября, православные христиане вспоминают преподобную Феодору Александрийскую, Сергия и Германа. Их почитают 11 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 24 сентября. В народном календаре в этот день устраивались "капустные вечеринки". 

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Герман, Дмитрий, Сергей, Силуан Тедора, Федора.

Какой церковный праздник 11 сентября

Преподобная Феодора Александрийская находилась в счастливом браке, но один богатый человек, который был поражен красотой девушки, начал всячески склонять ее к измене. Юная красавица не поддавалась на его уговоры, тогда богач подкупил одну женщину, чтобы она помогла соблазнить юную красавицу. Обманутая Феодора изменила супругу и только потом осознала свой грех. 

Сгорая от стыда, девушка удалилась из Александрии в монастырь. Чтобы муж не нашел, она взяла мужское имя и обрезала волосы. Только после ее смерти монахи узнали, что она на самом деле была женщиной. Когда супруг Феодоры узнал о подвиге жены, то сам принял монашеский постриг.

Пре­по­доб­ная Фе­о­до­ра Алек­сан­дрий­ская.
Пре­по­доб­ная Фе­о­до­ра Алек­сан­дрий­ская.
открытые источники

Преподобные Сергий и Герман - валаамские чудотворцы, которые были первыми, кто основал христианский монастырь на Валаамском острове рядом с Ладожским озером. Сергий и Герман поддерживали христиан в православной вере, проповедовали Слово Божие и не позволяли католикам сбить людей с пути истинного. 

Пре­по­доб­ные Сер­гий и Гер­ман.
Пре­по­доб­ные Сер­гий и Гер­ман.
открытые источники

Традиции и обычаи 11 сентября

В народе приговаривали: "Федорины вечеринки – третья встреча осени" или "На Федору лето кончается, а осень начинается". Однако не всегда бабье лето дотягивало до этого дня, а стояла холодная и сырая погода.

Ко дню Феодоры все полевые работы были завершены. Святую Федору считали покровительницей озимых хлебов, поэтому в этот день ходили смотреть озимые всходы. Также в этот день устраивали "капустные вечеринки": к одной хозяйке приходили другие девушки и готовили различные блюда из капусты. 

  • Если летают пчелы - ждать поздней зимы.
  • Если всходы озимых густые - к хорошему урожаю на будущий год.

Что нельзя делать 11 сентября

  • Не стоит начинать новые дела.
  • Не нужно сплетничать и говорить впустую, обманывать.
  • Не следует поднимать что-то с дороги.
  • Нельзя мыть голову и красить губы.
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Теги:
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