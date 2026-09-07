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«Мисс Мира-2026»: имя победительницы и место Украины

Как выступила украинка Валерия Лисовская

Автор: Коваленко Наталья
«Мисс Мира-2026»: имя победительницы и место Украины
«Мисс Мира-2026»: имя победительницы и место Украины
Getty Images

В субботу, 5 сентября 2026 года, во вьетнамском городе Нячанг прошел финал 73-го международного конкурса красоты «Мисс Мира». В соревновании приняли участие представительницы из 111 стран.

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Обладательницей титула стала 24-летняя участница из Доминиканской Республики Джохейрри Мола. Победительница конкурса работает моделью, преподавателем литературы и общественных наук, журналисткой, а также является основательницей благотворительной инициативы Voices of Tomorrow. Для ее страны это вторая победа в истории и первая за последние 44 года.

Первой вице-мисс стала Элизабет Рейнес Алаберн (Испания), а Второй вице-мисс — Таанусия Четти / Вирапандян (Малайзия).

Украину на «Мисс Мира-2026» представила 18-летняя одесситка Валерия Лисовская. Она вошла в топ-20 лучших участниц конкурса, а также завоевала место в топ-5 красавиц из Европы.

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Теги:
конкурс красоты, Мисс Мира, шоу-бизнес, Мисс Украина

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«Мисс Мира-2026»: имя победительницы и место Украины

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