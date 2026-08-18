Как победить гипергидроз летом: 15 проверенных лайфхаков и правил

Автор: Сайко Леся

Летняя жара превращает обычный день в испытание для организма. Повышенное потоотделение (гипергидроз) — естественная реакция на терморегуляцию, однако его проявления можно существенно минимизировать с помощью правильного ухода, гигиены и бытовых привычек.

Правила гигиены и косметический уход

Антиперспирант на ночь: Наносите антиперспирант (не дезодорант) на сухую чистую кожу перед сном. Ночью потовые железы менее активны, что позволяет активным веществам (солям алюминия) проникнуть в протоки и заблокировать их.

Наносите антиперспирант (не дезодорант) на сухую чистую кожу перед сном. Ночью потовые железы менее активны, что позволяет активным веществам (солям алюминия) проникнуть в протоки и заблокировать их. Дезодорант vs Антиперспирант: Помните разницу: дезодорант лишь маскирует запах и борется с бактериями, а антиперспирант уменьшает выделение пота.

Помните разницу: дезодорант лишь маскирует запах и борется с бактериями, а антиперспирант уменьшает выделение пота. Аптечные средства: При сильном гипергидрозе используйте аптечные средства специального назначения (с повышенным содержанием хлорида алюминия) 1–2 раза в неделю.

Коррекция рациона

Исключите провокаторы: Острая пища, горячие напитки, кофеин, алкоголь и специи (особенно карри и чеснок) стимулируют потоотделение и усиливают запах.

Острая пища, горячие напитки, кофеин, алкоголь и специи (особенно карри и чеснок) стимулируют потоотделение и усиливают запах. Питьевой режим: Пейте прохладную (но не ледяную) воду. Ледяная вода вызывает резкий перепад температур, из-за чего организм начинает нагреваться и sweat еще сильнее.

Пейте прохладную (но не ледяную) воду. Ледяная вода вызывает резкий перепад температур, из-за чего организм начинает нагреваться и sweat еще сильнее. Травяные настои: Напитки с шалфеем или мятой обладают естественным подсушивающим и успокаивающим эффектом.

Бытовые лайфхаки

Вкладыши для одежды: Используйте одноразовые подмышечные вкладыши (стикеры), чтобы защитить ткань рубашек и пиджаков от следов.

Используйте одноразовые подмышечные вкладыши (стикеры), чтобы защитить ткань рубашек и пиджаков от следов. Контрастный душ: Утренний контрастный душ укрепляет сосуды и помогает организму быстрее адаптироваться к высокой температуре окружающей среды.

Утренний контрастный душ укрепляет сосуды и помогает организму быстрее адаптироваться к высокой температуре окружающей среды. Антисептик для ног: Обрабатывайте стопы хлоргексидином или специальными спреями с эфирным маслом чайного дерева для нейтрализации бактерий.

Если повышенная потливость сопровождается резким изменением запаха, слабостью или развилась внезапно, стоит обратиться к врачу (эндокринологу или дерматологу), чтобы исключить внутренние нарушения.