Как сохранить ногти крепкими и красивыми летом: советы и лайфхаки

Автор: Сайко Леся

Летний сезон — это время яркого маникюра, открытой обуви и активного отдыха. Однако солнце, морская вода, сухой воздух и работа в саду ускоряют испарение влаги, делают ногти ломкими и сухими, а кутикулу — огрубевшей. Грамотный летний уход за ногтями строится на двух ключевых элементах: интенсивном увлажнении и защите от внешних факторов.

Главные враги ногтей летом

Морская вода и хлор: Вымывают естественные липиды, приводя к расслаиванию ногтевой пластины.

Вымывают естественные липиды, приводя к расслаиванию ногтевой пластины. Ультрафиолет: Разрушает кератин, из-за чего ногти желтеют и теряют эластичность.

Разрушает кератин, из-за чего ногти желтеют и теряют эластичность. Частый контакт с водой: Приводит к набуханию и последующему быстрому сжатию ногтя, что вызывает микротрещины.

Пошаговый чек-лист по уходу

Глубокое увлажнение и питание. Летом масло для кутикулы должно стать вашим постоянным спутником. Наносите его минимум два раза в день — утром и перед сном. Выбирайте легкие средства с высоким содержанием витамина E, масла миндаля, авокадо или жожоба: они быстро впитываются и не оставляют жирной пленки. Защита от солнца и химии. Кожа рук и ногти требуют защиты от УФ-лучей не меньше, чем лицо. При нанесении солнцезащитного крема обязательно распределяйте его по кистям и ногтевым пластинам. Для бытовых дел и работы на огороде всегда используйте перчатки. Коррекция формы и подпиливание. В жаркое время ногти растут быстрее из-за активного кровообращения. Подпиливайте их только стеклянной или керамической пилочкой в одном направлении, чтобы избежать расслаивания. Защитное покрытие. Даже если вы предпочитаете естественность без цвета, наносите прозрачную укрепляющую базу с УФ-фильтрами. Она создаст барьер против иссушения и выгорания.

Основные средства для летнего ухода

Масло для кутикулы: Отвечает за глубокое питание и сохранение эластичности. Подходит абсолютно всем без исключения.

Отвечает за глубокое питание и сохранение эластичности. Подходит абсолютно всем без исключения. Крем с SPF 30+: Защищает от УФ-излучения и появления пигментных пятен. Незаменим для долгих прогулок и пляжного отдыха.

Защищает от УФ-излучения и появления пигментных пятен. Незаменим для долгих прогулок и пляжного отдыха. Укрепляющая база: Создает надежный защитный барьер. Идеально подходит для тонких и слабых ногтей.

Создает надежный защитный барьер. Идеально подходит для тонких и слабых ногтей. Ремувер с AHA-кислотами: Обеспечивает мягкое необрезное удаление кутикулы. Лучший выбор для безопасного домашнего маникюра.

Экспресс-лайфхаки для красивых ногтей

Ночные перчатки: Нанесите плотный слой питательного крема или специального воска на руки, надейте тонкие хлопчатобумажные перчатки и оставьте на ночь. Утром кутикула станет мягкой и ухоженной.

Нанесите плотный слой питательного крема или специального воска на руки, надейте тонкие хлопчатобумажные перчатки и оставьте на ночь. Утром кутикула станет мягкой и ухоженной. Лимонный сок от пожелтения: Если ногти пожелтели после яркого лака или работы на даче, протирайте их долькой лимона — это натуральный и безопасный отбеливатель.

Если ногти пожелтели после яркого лака или работы на даче, протирайте их долькой лимона — это натуральный и безопасный отбеливатель. Минимизируйте ацетон: Для снятия лака используйте только безацетоновые жидкости с добавлением увлажняющих масел.

Для снятия лака используйте только безацетоновые жидкости с добавлением увлажняющих масел. Перерыв от геля: Если вы носите гель-лак, летом старайтесь делать между покрытиями перерывы на 1–2 недели для восстановления пластины.

Регулярный базовый уход занимает всего 5 минут в день, но позволяет сохранить ногти крепкими, а руки — ухоженными на протяжении всего лета.