Какой церковный праздник 10 сентября и что нельзя делать
Церковь почитает святителей Петра и Павла, а также святых девиц Минодору, Митродору и Нимфодору.
В четверг, 10 сентября, православные христиане вспоминают святителей Петра и Павла, а также святых девиц Минодору, Митродору и Нимфодору. Их почитают 10 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 23 сентября.
С именинами поздравляют носителей имен: Павел, Петр, Андрей, Климент, Антоний, Константин.
Какой церковный праздник 10 сентября
Святители Петр и Павел, епископы Никейские, жили в 9 веке, при царе Льве Исаверянине. Святой Петр боролся за православную веру против инокоборцев, за что пострадал. Известно о четырех письмах святого Федора Студита к святителю Петру. О жизни Павла, который также проповедовал в Никее, ничего неизвестно.
Минодора, Митродора и Нимфодора были родными сестрами и жили в IV веке при царе Максимиане Галерии. Девушки удалились в пустыню, чтобы спастись, много времени постились и молились. Когда император узнал об их тайном месте, то потребовал вызвать к себе. Когда Максимиан увидел их красоту, то пообещал богатство и удачное замужество. Только в случае принесения жертвы и поклону идолам.
Сестры отказались, тогда император приказал мучить их. Первой он убил Минодору. Тогда девушки обрадовались, что их сестра первой получила мученический венец и предупредили императора, что готовы страдать за Иисуса Христа. Максимиан их также замучил.
Традиции и обычаи 10 сентября
С этого дня начинали заготавливать рябину, которая обладает чудодейственными и целительными свойствами. Из ягод варили компоты и квасы, делали настойки. Также гроздьями украшали окна для защиты он нечисти.
- Если туман на рассвете - неделя будет холодной.
- Если дождь - к холодам.
- Если мало ягод на рябине - к сухой осени.
Что нельзя делать 10 сентября
- Не стоит впустую обещать.
- Не следует начинать новые дела.
- Нельзя ссориться.
- Не нужно отказывать людям в помощи.