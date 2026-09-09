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Какой церковный праздник 10 сентября и что нельзя делать

Церковь почитает святителей Петра и Павла, а также святых девиц Ми­но­до­ру, Мит­ро­до­ру и Ним­фо­до­ру.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 10 сентября и что нельзя делать
Какой церковный праздник 10 сентября и что нельзя делать
открытые источники

В четверг, 10 сентября, православные христиане вспоминают святителей Петра и Павла, а также святых девиц Ми­но­до­ру, Мит­ро­до­ру и Ним­фо­до­ру. Их почитают 10 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 23 сентября.

С именинами поздравляют носителей имен: Павел, Петр, Андрей, Климент, Антоний, Константин.

Какой церковный праздник 10 сентября

Святители Петр и Павел, епископы Никейские, жили в 9 веке, при царе Льве Исаверянине. Святой Петр боролся за православную веру против инокоборцев, за что пострадал. Известно о четырех письмах святого Федора Студита к святителю Петру. О жизни Павла, который также проповедовал в Никее, ничего неизвестно.

Свя­ти­те­ль Петр.
Свя­ти­те­ль Петр.
azbyka.ru

Ми­но­до­ра, Мит­ро­до­ра и Ним­фо­до­ра были родными сестрами и жили в IV веке при царе Максимиане Галерии. Девушки удалились в пустыню, чтобы спастись, много времени постились и молились. Когда император узнал об их тайном месте, то потребовал вызвать к себе. Когда Максимиан увидел их красоту, то пообещал богатство и удачное замужество. Только в случае принесения жертвы и поклону идолам. 

Сестры отказались, тогда император приказал мучить их. Первой он убил Минодору. Тогда девушки обрадовались, что их сестра первой получила мученический венец и предупредили императора, что готовы страдать за Иисуса Христа. Максимиан их также замучил.

Свя­тые де­ви­цы Ми­но­до­ра, Мит­ро­до­ра и Ним­фо­до­ра.
Свя­тые де­ви­цы Ми­но­до­ра, Мит­ро­до­ра и Ним­фо­до­ра.
azbyka.ru

Традиции и обычаи 10 сентября

С этого дня начинали заготавливать рябину, которая обладает чудодейственными и целительными свойствами. Из ягод варили компоты и квасы, делали настойки. Также гроздьями украшали окна для защиты он нечисти.

  • Если туман на рассвете - неделя будет холодной.
  • Если дождь - к холодам.
  • Если мало ягод на рябине - к сухой осени.

Что нельзя делать 10 сентября

  • Не стоит впустую обещать.
  • Не следует начинать новые дела.
  • Нельзя ссориться.
  • Не нужно отказывать людям в помощи.
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Теги:
традиции, что нельзя делать, какой праздник сегодня, церковный праздник, какой церковный праздник сегодня

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