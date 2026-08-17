Лучшие песни Кузьмы Скрябина – плейлист ко дню рождения артиста

В 58-летие со дня рождения Андрея Кузьменко не будет лишним вспомнить ТОП-9 отличных композиций его группы.

День рождения Кузьмы Скрябина, как и репертуар его группы, – сочетание радости и печали

Андрей Кузьменко, также известный как Кузьма и Кузьма Скрябин, запомнился публике рядом песен, созданных со своими музыкантами. Когда вспоминаешь группу "Скрябин" и ее лидера, прежде всего появляется хорошее настроение, которое дарят их произведения. Потом – горечь из-за того, что этот артист больше не порадует публику новыми творениями… А заодно приходят в голову и композиции на серьезные темы.

Сегодня, 17 августа 2026-го, мог быть 58-й день рождения Андрея Кузьменко, которого с нами нет более 11 лет. Он погиб в ДТП 2 февраля 2015-го в 46. Для поклонников Кузьмы этот летний день – одновременно радостный и скорбный, потому что день рождения артиста обязательно напоминает и о том, что его не стало. Но в любом случае – это уважительная причина дополнительно вспомнить хиты "Скрябина".

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С 1989-го участники группы создали ряд цепких композиций, поэтому выбирать среди них 10, 20 или более лучших – дело рисковое. Давайте остановимся на 9 песнях, популярность которых определили своими просмотрами пользователи ютюба.

Скрябін – Маршрутка

Песня и клип, которые позволят почувствовать поездку в украинской маршрутке даже тем, кто в ней никогда (если такие есть) не ездил.

Скрябін – Кольорова

Нужна легкая ретропрогулка по Киеву со "Скрябіном" – клип на эту песню пригодится.

Скрябін – Руїна

А вот и песня на серьезную тему, сопровождением которой стали кадры дорог, соединяющих ряд городов на Западе Украины.

Скрябін – Нас кинули

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Андрей Кузьменко имел неутешительный опыт в политической сфере. Эта песня – гимн-напоминание, что часто политики не спешат выполнять свои обещания и заботиться о тех, кто их избрал.

Скрябін – Спи собі сама

Лирическая композиция-оттиск человеческого одиночества.

Скрябін – Люди як кораблі

Метафорическое сравнение людей с судами, которые на своем пути одолевают различные перипетии.

Скрябін – Мам

Песня о родителях и детях, способная растрогать и тех, и других.

Скрябин – Старі фотографії

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Ныне фотографии перекочевали из толстых семейных альбомов в соцсети. Но сила этих снимков не утеряна, как не выветривается настроение понятной для всех композиции.

Скрябін – Місця щасливих людей

Завершим приятной нотой с легкой грустью, напоминающей нам о самых уютных местах на планете и в сердцах.

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