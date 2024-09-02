Осенний плейлист: ТОП-10 песен от хандры и уныния
Как отвлечься от грустных мыслей с помощью музыки
Осенний плейлист: ТОП-10 песен от хандры и уныния
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Очень часто осень приходит к нам не сколько с дождями и холодами, сколько с депрессией из-за завершившихся каникул и отпусков, завалов на работе и гор домашних заданий. Не расстраивайтесь, ведь есть множество способов прогнать хандру. Один из самых лучших помощников в борьбе с осенней меланхолией — музыка. Подобрали для вас десять песен, которые помогут вам избавиться от хандры и встретить осень правильно.
ТОП-10 песен от осенней хандры и уныния
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ABBA — Dancing Queen
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MAX BARSKIH & DOROFEEVA — Ритми
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Cher — Believe
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Imagine Dragons — Believer
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Наталія Бучинська — Жоржини
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YAKTAK feat. SOBOL - Погляд
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KOZAK SIROMAHA – ГУЛЯЛИ
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THE HARDKISS feat. MONATIK — Кобра
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Sia — Never Give Up (from the Lion Soundtrack)
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Jain — Makeba
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