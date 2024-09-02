Осенний плейлист: ТОП-10 песен от хандры и уныния

Как отвлечься от грустных мыслей с помощью музыки

Автор: Мельник Анна

Очень часто осень приходит к нам не сколько с дождями и холодами, сколько с депрессией из-за завершившихся каникул и отпусков, завалов на работе и гор домашних заданий. Не расстраивайтесь, ведь есть множество способов прогнать хандру. Один из самых лучших помощников в борьбе с осенней меланхолией — музыка. Подобрали для вас десять песен, которые помогут вам избавиться от хандры и встретить осень правильно.

ТОП-10 песен от осенней хандры и уныния

ABBA — Dancing Queen

MAX BARSKIH & DOROFEEVA — Ритми

Cher — Believe

Imagine Dragons — Believer

Наталія Бучинська — Жоржини

YAKTAK feat. SOBOL - Погляд

KOZAK SIROMAHA – ГУЛЯЛИ

THE HARDKISS feat. MONATIK — Кобра

Sia — Never Give Up (from the Lion Soundtrack)

Jain — Makeba

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