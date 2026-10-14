Самые страшные места в мире: где любят щекотать нервы туристы

Как отпраздновать Хэллоуин в 2026 году — жуткие места, где обитают призраки.

Автор: Сайко Леся

Посещение мест с привидениями и слушание леденящих кровь историй о сверхъестественных существах — увлекательное туристическое занятие. Паранормальный туризм исследует культурное и историческое значение жутких мест и идеально подходит для искателей острых ощущений, готовых противостоять жуткой среде. Растущую популярность сверхъестественного туризма можно объяснить тем, что самые посещаемые призраками места в мире удовлетворяют врожденное человеческое желание исследовать неизведанное и подняться над трепетом ужаса и тайны.

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Нью-Йорк

Если пробуждение духа или наблюдение за паранормальными явлениями кажутся вам ужасным развлечением, посетите эти места в Европе и Соединенных Штатах, которые предлагают уникальные впечатления от привидений, особенно в Хэллоуин.

В Нью-Йорке есть что посмотреть, но эти места с привидениями могут добавить ощущение приключения в поездку на север штата. Добавьте в маршрут поездки таверну «Белая лошадь» и «Дакоту».

Жуткие места мира, где обитают привидения открытые источники

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Таверна «Белая лошадь» — это бар в Гринвич-Виллидж, который часто посещали литературные звезды, что сделало это место довольно популярным. В 1953 году Дилан Томас (известный поэт) выпил 18 порций виски в таверне White Horse и умер. После его кончины многие люди утверждали, что видели призрак Томаса.

Роскошный жилой дом в Дакоте был домом Йоко Оно и Джона Леннона. В 1980 году английский музыкант был убит под аркой квартиры, когда возвращался со своей семьей из студии звукозаписи. Йоко с тех пор подтвердила, что продолжает чувствовать и встречать его дух в апартаментах. Леннон, возможно, является самым известным духом, населяющим это здание, в его залах всегда бродили и другие умершие арендаторы. Любители ужасов узнают французское влияние на дизайн «Дакоты» и заметят, что здесь снимали фильм «Ребенок Розмари» (1968).

Грузия

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Джорджия является домом для некоторых из самых жутких мест, поскольку она таит в себе некоторые темные тайны юга. Пивоварня Moon River и кладбище Бонавентура — отличные остановки для посетителей, которые хотят открыть для себя богатую и жуткую историю Грузии.

Пивоварня Moon River расположена в Саванне, штат Джорджия. Это одно из старейших зданий Саванны, поскольку оно было построено в 1821 году как первый отель в этом районе.

Кладбище Бонавентура — живописное кладбище и известное туристическое место, известное как одно из самых красивых мест для захоронения.

Жуткие места мира, где обитают привидения открытые источники

Луизиана

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Неудивительно, что Луизиана является домом для многих призраков, поскольку ее неофициально называют штатом с самым большим количеством привидений в Америке. Луизиана не новичок в историях о привидениях, поэтому это лучшее место для посещения бесстрашными путешественниками и любителями истории.

Кладбище Сент-Луис №1 и особняк ЛаЛори — популярные места с привидениями, которые отпугнут даже самого ищущего острых ощущений туриста.

Жуткие места мира, где обитают привидения открытые источники

Особняк ЛаЛори в Новом Орлеане легендарный, но имеет темное прошлое, связанное с Дельфиной Маккарти ЛаЛори.

Италия

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В Италии так много мест, которые, по слухам, населены привидениями, что за ними трудно уследить. Страна известна своими захватывающими видами и загадочными историями, которые с ними связаны.

Остров Повелья и Мартири-ди-Отранто — места в Италии, которые привлекли внимание своим запутанным происхождением. Повелья – небольшой остров, который издавна был местом ссылки больных и отвергнутых людей.

Жуткие места мира, где обитают привидения открытые источники

Англия

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Англия является источником множества жутких историй и известна своей унылой погодой, которая создает идеальную мистическую обстановку. В Англии множество знаменитых призраков, которые могут заинтересовать путешественников.

Лондонский Тауэр и Бликлинг-холл в Норидже известны своими жуткими связями. Лондонский Тауэр — это исторический замок недалеко от реки Темзы и центра города, который был основан в 1066 году. Многие люди встретили преждевременную смерть в башне, но самым известным призраком является призрак Анны Болейн.

Бликлинг-холл — это поместье, построенное в 11 веке и связанное с Анной Болейн до и после ее смерти. Бликлинг-холл был семейным домом Анны Болейн , где она родилась. Когда Анна встретила короля Генриха VIII, он все еще был женат на Екатерине Арагонской, но желал Анны настолько сильно, что основал англиканскую церковь, чтобы ему было разрешено развестись и снова жениться. Три года спустя, когда ему надоела Анна, он обвинил Анну во многих преступлениях (в том числе в измене и прелюбодеянии) и перед казнью заключил ее в тюрьму в лондонском Тауэре. Через десять дней после ее казни король снова женился. Говорят, что дух Анны посещает дом ее семьи в годовщину ее казни.

Жуткие места мира, где обитают привидения открытые источники

Франция

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Франция – старинное место с богатой историей. В сочетании с леденящими кровь историями ее достопримечательностей это идеальный шторм для того, чтобы Франция стала считаться местом с привидениями.

Жуткие места мира, где обитают привидения открытые источники

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Замок Бриссак и знаменитые парижские катакомбы — места-призраки, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Парижские катакомбы — это километры подземных туннелей, заполненных останками шести миллионов человек. Обширные туннели доступны для экскурсий-призраков, которые являются одними из самых популярных достопримечательностей Парижа.