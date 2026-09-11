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Галкин выставил свежее видео Пугачевой из страны, где она никогда не была

Максим Галкин и Алла Пугачева устроили новое путешествие. Пост юмориста прокомментировала Оля Полякова.

Автор: Дмитрий Сыч
Галкин выставил свежее видео Пугачевой из страны, где она никогда не была
Пугачева удивила супруга
instagram maxgalkinru

Максим Галкин – российский юморист – опубликовал новую видеозапись своей жены, 77-летней певицы Аллы Пугачевой, и рассказал об их совместном путешествии.

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Супруги отправились в Стамбул, где уже успели побывать в одном из заведений с видом на Черное море. Галкин поинтересовался у супруги ее впечатлениями от города.

Пугачева ответила, что Стамбул произвел на нее хорошее впечатление. В то же время певица отметила, что посетила Турцию впервые в жизни.

Такая фраза удивила Галкина. Он несколько раз переспросил жену, действительно ли это ее первая поездка в страну. Пугачева подтвердила, что раньше никогда не была в Турции.

instagram maxgalkinru

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Свежие кадры с артисткой также привлекли внимание украинской певицы Оли Поляковой. В комментариях под публикацией Галкина она написала, что Алла Борисовна красавица.

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Теги:
видео, Максим Галкин, Алла Пугачева, путешествия, Турция, путешествие, шоу-бизнес, Пугачева и Галкин

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