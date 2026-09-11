Галкин выставил свежее видео Пугачевой из страны, где она никогда не была

Максим Галкин и Алла Пугачева устроили новое путешествие. Пост юмориста прокомментировала Оля Полякова.

Максим Галкин – российский юморист – опубликовал новую видеозапись своей жены, 77-летней певицы Аллы Пугачевой, и рассказал об их совместном путешествии.

Читай также: Шуров показал "счастливые дни" в Одессе на селфи с женой

Супруги отправились в Стамбул, где уже успели побывать в одном из заведений с видом на Черное море. Галкин поинтересовался у супруги ее впечатлениями от города.

Пугачева ответила, что Стамбул произвел на нее хорошее впечатление. В то же время певица отметила, что посетила Турцию впервые в жизни.

Такая фраза удивила Галкина. Он несколько раз переспросил жену, действительно ли это ее первая поездка в страну. Пугачева подтвердила, что раньше никогда не была в Турции.

instagram maxgalkinru

Читай также: Андрей Шевченко в день рождения жены показался с ней в молодости

Свежие кадры с артисткой также привлекли внимание украинской певицы Оли Поляковой. В комментариях под публикацией Галкина она написала, что Алла Борисовна красавица.