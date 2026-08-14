Камалия показала баловство со своим бывшим мужем Захуром перед дочерьми

Наталья и Мохаммад Захуры посетили с потомками Турцию, где осмотрели историческую достопримечательность.

Бывшие супруги не перестали постоянно проводить время вместе после развода

Камалия и Мохаммад Захур после развода продолжают поддерживать близкие отношения. Бывшие супруги живут под одной крышей и вместе воспитывают 12-летних дочерей Арабеллу и Мирабеллу.

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49-летняя певица показала в инстаграме видео, на котором они с Захуром забавно позируют перед камерой. По словам Камалии, девочки не очень любят фотографироваться сами, однако охотно снимают родителей, создавая семейный контент.

Блондинка отметила, что именно такие кадры она особенно ценит, ведь те получаются непринужденными и живыми. На этот раз семья вместе посетила Стамбул и побывала в знаменитой Цистерне Базилика.

Камалия отметила, что путешествия с семьей позволяют им не только проводить время вместе, но и открывать новые места. По ее словам, атмосферные моменты таких поездок они сохраняют как часть семейной истории.

instagram kamaliyaofficial

instagram kamaliyaofficial

instagram kamaliyaofficial

instagram kamaliyaofficial

instagram kamaliyaofficial

instagram kamaliyaofficial

instagram kamaliyaofficial

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Ранее пакистанско-британский предприниматель рассказал об особенностях их отношений после развода, объяснил, почему они продолжают жить вместе, а также какое у него гражданство. Мохаммад Захур предлагал Камалии возобновить отношения, однако певица от этого предложения отказалась.