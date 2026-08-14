Калкин показал забавный отдых с возлюбленной на Багамах

Звезда фильма Один дома Маколей Калкин и Бренда Сонг устроили путешествие со своими детьми.

Маколей Калкин и Бренда Сонг – голливудские актеры – отправились на отдых на Багамы вместе с двумя сыновьями, 5-летним Дакотой и 3,5-летним Карсоном.

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Во время путешествия пара успела не только насладиться пляжем, но и прокатиться на водных горках, пройтись по магазинам и посетить казино. Частью своих похождений влюбленные поделились в инстаграме, опубликовав серию веселых фотографий.

На снимках актеры показали себя во время катания на аттракционах, а также продемонстрировали забавные реакции.

45-летний Калкин рассказал, что во время путешествия решил примерить на себя роль влиятельника и отнесся к этому занятию удивительно тщательно. Актер предложил подписчикам оценить его разные позы и определить наилучшую.

Еще Маколей пошутил, что пока дети развлекались в аквапарке, они с Брендой сосредоточились на закупках и посетили казино.

instagram culkamania

instagram culkamania

instagram culkamania

instagram culkamania

instagram culkamania

instagram culkamania

instagram culkamania

instagram culkamania

instagram culkamania

Некоторые кадры 38-летняя Сонг сняла во время пляжного отдыха. Актриса позировала в стильном курортном образе, а также показала нежные моменты с любимым. Их дети в фотоподборках не представлены.

instagram brendasong

instagram brendasong

instagram brendasong

instagram brendasong

instagram brendasong

instagram brendasong

instagram brendasong

instagram brendasong

Среди комментариев к посту есть и такой, в котором обыграли самую известную роль Калкина, в шутку назвав серию фотографий "Один дома: потерянный на Багамах".

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Маколей Калкин и Бренда Сонг находятся в отношениях уже девять лет. В июне они романтично отметили очередную годовщину своих отношений. Пара регулярно публикует совместные забавные кадры, путешествует и вместе появляется на светских мероприятиях. Актеры пока не узаконили свои отношения.