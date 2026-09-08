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"Не могу поверить": бывшая Кличко вернулась в Украину и показалась на фото

Наталья Егорова поделилась эмоциями от визита в Ужгород.

Автор: Дмитрий Сыч
"Не могу поверить": бывшая Кличко вернулась в Украину и показалась на фото
Егорова устала, но осталась под впечатлениями от возвращения
instagram natalia_yegorova

Наталья Егорова – модель и бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко – вернулась из Германии в Украину. В последний раз она была на Родине несколько лет назад.

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О приезде 50-летняя Егорова сообщила в инстаграм-историях. Сначала она прибыла в Ужгород и отметила, что очень эмоционально восприняла возвращение домой. Наталья, мол, не может поверить, что снова оказалась в Украине и назвала эти ощущения сложными для описания.

После приезда Егорова прогулялась по городу и сделала фотографии. Вечером она отправилась в ресторан, где заказала вареники из макового теста с яблочной начинкой. Наталья объяснила, что для нее пребывание в Украине невозможно представить без этого традиционного украинского блюда.

instagram natalia_yegorova

instagram natalia_yegorova

instagram natalia_yegorova

instagram natalia_yegorova

instagram natalia_yegorova

В гостиницу Егорова вернулась уставшей, но счастливой. Следующим пунктом ее поездки стали Карпаты.

instagram natalia_yegorova

instagram natalia_yegorova

instagram natalia_yegorova

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Наталья Егорова и Виталий Кличко прожили в браке более 25 лет. В 2022 году супруги развелись. У них трое общих детей.

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Теги:
фото, Германия, Украина, Карпаты, путешествия, Возвращение, путешествие, Наталья Егорова

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