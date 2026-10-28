Сестры Кардашьян-Дженнер снялись для новой коллекции бренда SKIMS

Автор: Коваленко Наталья

С елкой и Сантой : Ким Кардашьян собрала всех сестер для рождественской фотосессии в белье instagram.com/kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян объединила всех своих четверых сестер — Кортни, Хлои, Кендалл и Кайли — в масштабной фотосессии рождественской коллекции ее бренда SKIMS.

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Родственницы позировали в винтажной атмосфере со Санта Клаусом среди праздничного декора, коробок с подарками и пышной елки.

На снимках, автором которых выступила известный фотограф Надия Ли Коэн, сестры примерили пижамы с новогодними принтами, а также новые комплекты белья.

Ким Кардашьян собрала всех сестер для рождественской фотосессии instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян собрала всех сестер для рождественской фотосессии instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян собрала всех сестер для рождественской фотосессии instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян собрала всех сестер для рождественской фотосессии instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян собрала всех сестер для рождественской фотосессии instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян собрала всех сестер для рождественской фотосессии instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян собрала всех сестер для рождественской фотосессии instagram.com/kimkardashian