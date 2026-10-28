Решетники показали вкусное питание своих детей на каникулах

Григорий Решетник с семьей питаются как домашнними блюдами, так и фастфудом.

Григорий Решетник поделился семейными моментами и показал, как о нем позаботились родители. Также шоумен рассказал, какие блюда выбирают его дети на каникулах.

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Посетив мать и отца, ведущий застал щедро накрытый стол с домашними блюдами и сладостями. Родители позаботились не только о сытном ужине, но и собрали сыну немало пищи с собой. Решетник с юмором отметил, что теперь ему придется все это съесть.

Среди гостинцев были вареники, пельмени, голубцы, фаршированный перец, блины, пирожки, вафельные трубочки и торт "Муравейник". По словам ведущего, отец решил, что семья сына может оставаться голодной, поэтому настоял, чтобы тот забрал еду домой.

Григорий пошутил, что родительская забота всегда проявляется в желании накормить ребенка и позаботиться, чтобы он не мерз. Он с теплотой отметил, что мать и отец даже после его взросления продолжают заботиться о нем.

instagram grisha_reshetnik

instagram grisha_reshetnik

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В то же время в семье Решетников есть и другие кулинарные предпочтения. В соседней инстаграм-истории ведущий показал жену Кристину и одного из сыновей за столом с бургерами и картофелем фри. Он пошутил, что детство должно ассоциироваться с каникулами, приключениями и картофелем, а затем с юмором пожаловался, что никто не поделился с отцом угощением.