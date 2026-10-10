Какой церковный праздник 11 октября и что нельзя делать

Церковь чтит память пре­по­доб­но­го Фе­о­фа­на ис­по­вед­ни­ка и свя­то­го апо­сто­ла Филип­па.

Автор: Мельник Анна

В воскресенье, 11 октября, православные христиане почитают пре­по­доб­но­го Фе­о­фа­на ис­по­вед­ни­ка и свя­то­го апо­сто­ла Филип­па. В народном календаре — Филиппов день. Их вспоминают 11 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 24 октября.

С именинами поздравляют обладателей имен: Филипп, Макар, Лев, Илларион, Александр и Зинаида.

Какой церковный праздник 11 октября

Феофан родился в благочестивой семье, а после воспитывался в лавре, рано стал пресвитером. При императоре Льве Армянине защищал христианство, был иконопочитателем. За веру подвергся пыткам от царя вместе с братом - Феодором Начертанным. На лицах братьев вырезали церковные каноны и бросили в тюрьму. Феодор умер, а Феофана отправили в ссылку. Когда он вернулся, Феофан Исповедник стал епископом Никейским.

Святой Филипп - апостол от семидесяти, родился в Кесарии Палестинской. Ученики Иисуса Христа избрали его в число диаконов вслед за святым Стефаном. Когда начались гонения на христиан, Стефан погиб, а Филипп отправился в Иерусалим и пришел в один из самарийских городов, где стал проповедовать. Апостол рассказывал о Христе, а также творил чудеса, изгонял нечисть, исцелял больных.

У Филиппа было четыре дочери, которые также были верны Богу. Девушки обладали даром пророчества, а одна из них, Ермиония, знала врачебное искусство и лечила людей.

Традиции и обычаи 11 октября

На Филиппа люди считали, что уже можно пройтись по льду реки. Девушки занимались рукодельем, в частности, вышивали канителью. Это тонкая нить, которую вытягивают из золотой или серебряной проволоки.

Если утром туман - ждать оттепели.

Если луна в дымке - к снегу.

Если утром снег - к холодной зиме.

Если снег не растаял - к хорошей весне.

Если не закончился листопад - год будет тяжелым.

Что нельзя делать 11 октября