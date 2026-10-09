Какой церковный праздник 10 октября - традиции и что нельзя делать
Христиане чтят память мучеников Евлампия и Евлампии.
В субботу, 10 октября, православная церковь почитает мучеников Евлампия и Евлампии. Их вспоминают 10 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 23 октября.
С Днем ангела поздравляют носителей имен: Евлампий, Евлампия, Иннокентий, Амвросий, Андрей, Вассиан, Феофил.
Какой церковный праздник 10 октября
Евлампий и Евлампия были родным братом и сестрой, проживали в Никомидии в начале IV века. Когда император-язычник Максимиан издал указ о смертной казни для христиан, то Евлампий открыто возмутился. Мученик предстал в суде, где от него потребовали отречься от христианства, однако даже пытки не заставили отказаться от веры.
Тогда в суд пришла его сестра, которая открыта объявила себя христианкой. После пыток их с братом бросили в печь, однако Бог уберег их от огня. Тогда Евлампия обезглавили, а Евлампия скончалась от мук.
Традиции и обычаи 10 октября
В этот день принято расщеплять поленья на лучины. Лучина заменяла людям электричество много веков, а огонь от нее считался основной стихией, которая управляла миром. Свет лучины ассоциировался с солнцем, если его становилось все меньше, то дни тогда были мрачными.
- Если тепло - зимы в ближайший месяц не будет.
- Если грязь и слякоть - к нескорому снегу.
- Если на иве пожелтели листья - к ранней зиме.
Что нельзя делать 10 октября
- Не стоит отказывать в просьбах.
- Не нужно ссориться и сквернословить.
- Не следует злоупотреблять алкоголем.