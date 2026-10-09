Какой церковный праздник 10 октября - традиции и что нельзя делать

Христиане чтят память му­че­ни­ков Евлам­пия и Евлам­пии.

Автор: Мельник Анна

В субботу, 10 октября, православная церковь почитает мучеников Евлам­пия и Евлам­пии. Их вспоминают 10 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 23 октября.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Евлампий, Евлампия, Иннокентий, Амвросий, Андрей, Вассиан, Феофил.

Какой церковный праздник 10 октября

Евлампий и Евлампия были родным братом и сестрой, проживали в Никомидии в начале IV века. Когда император-язычник Максимиан издал указ о смертной казни для христиан, то Евлампий открыто возмутился. Мученик предстал в суде, где от него потребовали отречься от христианства, однако даже пытки не заставили отказаться от веры.

Тогда в суд пришла его сестра, которая открыта объявила себя христианкой. После пыток их с братом бросили в печь, однако Бог уберег их от огня. Тогда Евлампия обезглавили, а Евлампия скончалась от мук.

Традиции и обычаи 10 октября

В этот день принято расщеплять поленья на лучины. Лучина заменяла людям электричество много веков, а огонь от нее считался основной стихией, которая управляла миром. Свет лучины ассоциировался с солнцем, если его становилось все меньше, то дни тогда были мрачными.

Если тепло - зимы в ближайший месяц не будет.

Если грязь и слякоть - к нескорому снегу.

Если на иве пожелтели листья - к ранней зиме.

Что нельзя делать 10 октября