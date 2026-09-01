Автор: Сайко Леся

Бабье лето 2026 в Украине: когда начнется, сколько продлится и чего ждать от погоды, magnific.com

Осень 2026 года в Украине началась с приятных погодных сюрпризов. Согласно предварительным прогнозам европейских и отечественных метеорологических центров (включая данные моделей Copernicus, NOAA и ECMWF), резкого перехода от летнего зноя к холодам не будет. Первый месяц осени обещает быть аномально теплым, а традиционный период «бабьего лета» может затянуться и порадовать украинцев комфортной солнечной погодой.

Каким будет сентябрь 2026 года?

По данным синоптиков, средняя температура воздуха в сентябре ожидается на 1,5–2 °C выше климатической нормы.

Температурный фон: Дневные показатели термометров в большинстве регионов будут стабильно держаться на комфортных отметках, местами достигая +20...+24 °C и выше. При этом ночи уже станут по-осеннему прохладными.

Дневные показатели термометров в большинстве регионов будут стабильно держаться на комфортных отметках, местами достигая +20...+24 °C и выше. При этом ночи уже станут по-осеннему прохладными. Осадки и влажность: Месяц не будет полностью сухим. Периоды солнечной антициклональной погоды будут сменяться прохождением атмосферных фронтов, которые принесут кратковременные дожди, грозы и локальные ливни.

Когда начнется бабье лето 2026?

Метеорологи разделяют понятие «молодого» и «классического» (старого) бабьего лета:

Мягкое начало осени: Первая половина сентября во многих областях уже ощущается как протяженный период комфортного тепла благодаря устойчивым воздушным массам. Классическое бабье лето: Пик традиционного «старого» бабьего лета по предварительным синоптическим расчетам прогнозируется в период с 19 по 22 сентября. В эти дни установится сухая, малооблачная и тихая погода.

Сколько продлится тепло?

Главной особенностью сезона 2026 года станет его затяжной характер. Метеорологи отмечают, что периоды стабильного тепла могут волнообразно возвращаться в течение всего сентября и даже захватить самое начало октября.

Таким образом, украинцы смогут наслаждаться золотой осенью дольше обычного, хотя общая динамика погоды будет оставаться контрастной из-за чередования солнечных дней с влажными атмосферными фронтами.

Напоминание: Долгосрочные сезонные прогнозы носят вероятностный характер и могут корректироваться по мере приближения конкретных дат в зависимости от движения воздушных масс.

В каком регионе Украины вы больше всего ждете наступления бабьего лета, чтобы насладиться осенними пейзажами?