Модные стрижки на осень 2026: 3 варианта, которые стоит попробовать
Какую стрижку сделать этой осенью
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Новый сезон — отличный повод обновить прическу. Осенью 2026 года стилисты делают ставку на формы, которые выглядят современно, но не требуют часовых усилий перед зеркалом.
Текстурированный боб
Боб приобретает больше движения: вместо идеально четких линий — мягкие концы и легкая небрежность. Он подходит для волос различной густоты и легко вписывается в повседневный образ.
Шег средней длины
Несколько уровней и пряди у лица создают объём без сложной укладки. Этот вариант особенно подойдёт обладательницам волнистых волос.
Пикси с удлинённой челкой
Короткая стрижка с более длинной челкой даёт больше возможностей для экспериментов. Её можно укладывать набок, приподнимать у корней или оставлять максимально естественной.