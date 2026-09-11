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Модные стрижки на осень 2026: 3 варианта, которые стоит попробовать

Какую стрижку сделать этой осенью

Автор: Мельник Анна
Модные стрижки на осень 2026: 3 варианта, которые стоит попробовать
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Новый сезон — отличный повод обновить прическу. Осенью 2026 года стилисты делают ставку на формы, которые выглядят современно, но не требуют часовых усилий перед зеркалом.

Текстурированный боб

Боб приобретает больше движения: вместо идеально четких линий — мягкие концы и легкая небрежность. Он подходит для волос различной густоты и легко вписывается в повседневный образ.

Шег средней длины

Несколько уровней и пряди у лица создают объём без сложной укладки. Этот вариант особенно подойдёт обладательницам волнистых волос.

Пикси с удлинённой челкой

Короткая стрижка с более длинной челкой даёт больше возможностей для экспериментов. Её можно укладывать набок, приподнимать у корней или оставлять максимально естественной.

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Теги:
осень, короткая стрижка, красота

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