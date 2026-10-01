С чем носить замшевую куртку осенью: стильные сочетания на каждый день
Подборка модных образов с замшевой курткой
Замшевая куртка легко вписывается в осенний гардероб и не ограничивается образами в стиле бохо. Её можно сочетать с базовыми вещами, денимом, трикотажем и даже более женственными силуэтами. Вот несколько удачных комбинаций, которые стоит попробовать в этом сезоне.
С джинсами и футболкой
Самый простой вариант на каждый день. Добавьте прямые или широкие джинсы, лаконичную футболку и кеды или лоферы. Если станет прохладно, футболку легко заменить тонким свитером.
С платьем
Замшевая куртка хорошо уравновешивает мягкий силуэт платья. Дополнить образ можно высокими сапогами, ботильонами или обувью на массивной подошве.
С брюками и рубашкой
Для более сдержанного образа сочетайте куртку с широкими костюмными брюками и белой или голубой рубашкой. Лоферы и структурированная сумка завершат комплект.
С юбкой миди
Замша интересно контрастирует с легкой юбкой. Осенью попробуйте модель из сатина, денима или плотной ткани, добавив свитер и сапоги.
С total denim
Джинсы + рубашка из денима создадут основу для непринуждённого образа, а замшевая куртка добавит ему фактуры. Особенно гармонично смотрятся натуральные оттенки замши — карамельный, шоколадный и коньячный.