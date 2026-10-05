Почему пилинг — лучшая осенняя процедура для кожи?

Какие пилинги можно делать осенью?

Автор: Мельник Анна

Пилинг - популярная процедура для лица, которая делает кожу более сияющей и мягкой. Она идеально подходит для осеннего сезона. Однако следует помнить о некоторых моментах.

Как работает пилинг?

Пилинг лица мягко удаляет лишние чешуйки кожи, очищает поры и стимулирует кровообращение. В результате пилинга удаляются лишние ороговевшие клетки, и поверхность кожи выглядит заметно более свежей. Сухие, огрубевшие участки кожи разглаживаются и приобретают блеск. Также активируется режим регенерации, и в глубине кожи возникает импульс для производства новых клеток.

Почему осень - идеальное время для пилинга?

Пилинг - одна из лучших процедур, которую рекомендуют косметологи в осеннее время. Для этого есть несколько причин:

Ультрафиолетовая активность снижается, а это значит, что кожа меньше подвержена риску пигментации после процедур.

Летний период часто оставляет на коже следы в виде пигментных пятен, веснушек или поствоспалительных изменений. Пилинг позволяет избавиться от этих недостатков, удаляя омертвевшие клетки и обновляя кожу. В результате кожа становится более гладкой, ровной по тону, поры сужаются, а мелкие морщинки сглаживаются.

Кроме того, после курса пилингов кожа лучше воспринимает увлажняющие и питательные средства. Это особенно важно перед зимой, когда кожа испытывает недостаток витаминов и полезных веществ из-за воздействия холодов и ветра.

Осенний пилинг: что нужно знать freepik.com

Какие методы пилинга существуют?

Пилинг всегда должен соответствовать текущему состоянию кожи. Лучше всего проконсультироваться с косметологом, чтобы узнать, какой метод пилинга подходит для вашего типа кожи.

Механические пилинги

Омертвевшие клетки кожи удаляются с помощью микротонких округлых частиц (натурального происхождения).

Информация о типе кожи: это мягкий и слабый вариант пилинга, который подходит практически для любого типа кожи.

Энзимные пилинги

Энзимы частично получают из натуральных растительных экстрактов и биотехнологическим путем. Эти ферменты действуют на поверхности кожи и способствуют процессу десквамации кожи. Они удаляют белковые соединения, удерживающие ороговевшие клетки вместе, и удаляют их интенсивно - до 5 слоев.

Информация о типе кожи: энзимные пилинги особенно подходят для чувствительной кожи и могут использоваться клиентами, страдающими розацеа.

Химические пилинги

Химические пилинги - это так называемые пилинги фруктовыми кислотами. Они состоят из кислот природного происхождения и могут вызывать различные эффекты в зависимости от концентрации и pH-значения. В зависимости от достигнутого значения pH химические пилинги оказывают поверхностное, среднеглубокое или глубокое воздействие. Поэтому более высокие концентрации (от 20%) и более низкие значения pH должны выполняться только дерматологами или специально обученными косметологами.

Информация о типе кожи: химические пилинги с фруктовыми кислотами лишь условно подходят для чувствительной кожи. В идеале следует начинать с низкой концентрации и оставлять на коже лишь на короткое время.

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