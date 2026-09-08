Как ухаживать за зоной декольте: ТОП рекомендаций

Правила комплексного ухода за зоной декольте

Автор: Мельник Анна

Многие из нас уделяют коже лица гораздо больше внимания, чем коже декольте. Декольте часто выставляется напоказ, особенно когда вы надеваете открытую рубашку или платья с глубоким вырезом, однако о ней часто забывают ухаживать надлежащим образом. Как и в случае с кожей на других участках тела, пренебрежительное отношение к декольте может привести к чрезмерному воздействию вредных ультрафиолетовых лучей, повреждению кожи на солнце, преждевременному образованию морщин и другим проблемам с кожей. Бьюти-эксперты рассказали изданию Healthline, что вам нужно знать об уходе за декольте.

Где именно находится декольте?

Расположенное к югу от подбородка, декольте в индустрии красоты называют шеей и грудью — важнейшей косметической зоной, которую часто упускают из виду.

По словам доктора Нихила Дхингры, воздействие солнца может привести к разрушению коллагена, появлению коричневых пятен и видимых кровеносных сосудов - все это признаки повреждения кожи.

Как правильно ухаживать за зоной декольте? pinterest

Как ухаживать за декольте

Вот 8 основных способов ухода за кожей декольте.

1. По возможности избегайте солнца

Небольшая доза солнечного света - отличный способ поднять настроение и повысить уровень витамина D. Но слишком интенсивное пребывание на солнце может повредить кожу и повысить риск развития рака кожи.

Прежде чем отправиться на улицу, запланируйте мероприятия, которые позволят вам оставаться в тени. Таким образом, вы сможете наслаждаться отдыхом на природе, не подвергаясь воздействию ультрафиолетовых лучей солнца. Также не забудьте нанести солнцезащитный крем на область декольте для дополнительной защиты.

Кроме того, постарайтесь ограничить время пребывания на солнце, особенно с 10 до 16 часов, когда солнечные лучи наиболее интенсивны.

2. Ежедневно наносите солнцезащитный крем широкого спектра действия

Если вы собираетесь проводить время на открытом воздухе, обязательно наносите солнцезащитный крем на кожу в области декольте и на любые другие открытые участки тела.

Для максимальной защиты дерматологи рекомендуют использовать солнцезащитный крем с широким спектром действия, SPF 30 или выше, а также водостойкий.

3. Легко очищайте кожу

Кожа в области декольте тонкая и нежная. Чтобы минимизировать ее повреждение, избегайте скрабирования этой области при очищении. Скраб может раздражать кожу и ускорять ее старение. Не нужно энергично тереть кожу на шее и груди: достаточно кончиками пальцев аккуратно нанести очищающее средство и смыть его теплой водой.

4. Применяйте ретиноиды местного действия

Для борьбы со старением Дхингра рекомендует наносить на эту область ретиноиды местного действия. Ретиноиды, которые являются производными витамина А, могут помочь уменьшить тонкие линии и морщины за счет увеличения выработки коллагена. Если вы используете ретиноиды на лице, то на ночь распространяйте их действие на шею и грудь. Ретиноидные средства можно приобрести по рецепту или без рецепта, предварительно посоветовавшись с врачом-дерматологом..

5. Используйте увлажняющие средства и сыворотки

Чтобы улучшить увлажнение кожи, наносите на кожу декольте увлажняющий крем или сыворотку с гиалуроновой кислотой.

6. Используйте средства с антиоксидантами

Антиоксиданты, такие как витамин С, могут помочь защитить вашу кожу и обратить вспять повреждения, вызванные свободными радикалами.

7. Носите одежду, которая обеспечивает тень

По словам доктора Майкла Т. Романо, основной способ защиты декольте - это создание собственной тени.

"Для этого нужно носить широкополые шляпы и одежду, закрывающую грудь", - говорит он.

8. Обратитесь к дерматологу, чтобы узнать о процедурах в кабинете

Если кожа в области груди и шеи сильно повреждена солнцем и имеет признаки старения, обратитесь к сертифицированному дерматологу.

Дерматолог может использовать такие процедуры, как микронидлинг, лазерная терапия или химический пилинг, чтобы улучшить пигмент, тон и внешний вид вашей зоны декольте.